Carros mais vendidos até agosto de 2025, segundo Fipe

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil continua a todo vapor! As vendas até o dia 27 de agosto mostraram algumas surpresas no ranking, e é sempre divertido acompanhar essas movimentações. O Volkswagen Polo se mantém firme na liderança, com nada menos que 11.609 unidades vendidas. Logo atrás, o Fiat Strada não dá descanso, com 10.315 emplacamentos, apenas 1.294 veículos atrás. Não dá pra negar que esses dois estão dominando as ruas.
O Fiat Argo, que tem seu charme e boa performance, ficou em terceiro lugar, registrando 8.257 vendas. E pra quem acompanha a cena dos SUVs, a disputa tá pegando fogo! O Toyota Corolla Cross agora é o grande chefe do setor, com 6.732 unidades comercializadas. O Volkswagen T-Cross amargou o segundo lugar, com 6.714 emplacamentos. O Hyundai Creta, que também faz sucesso, se posicionou na terceira colocação, vendendo 5.312 unidades neste período.
Entre os SUVs, o Fiat Fastback não ficou atrás, ocupando a quarta posição com 4.511 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker também está na briga, com 4.365 emplacamentos. E falando em Volkswagen, o Nivus apareceu em sexto lugar com 3.958 unidades vendidas.
Agora, sobre o Hyundai HB20: quem diria que ele, que começou o mês em alta, caiu para a sexta posição geral, tendo registrado 6.506 unidades. O Fiat Mobi, por sua vez, parece estar disposto a brigar, chegou ao sétimo lugar com 5.642 vendas, superando o Renault Kwid, que está um pouco mais para trás na tabela, em 12º, com 4.374 unidades.
Outro que está dando o que falar é o Fiat Pulse, que apareceu na 17ª posição com 3.857 emplacamentos. O Volkswagen Tera, com 3.512 unidades, ficou na 19ª posição. Se você é fã dos sedãs, fique de olho no Chevrolet Onix Plus, que é o campeão de vendas nesse segmento, com 4.103 unidades. O Volkswagen Virtus o segue, com 3.183 vendas. E na categoria das picapes médias, a Toyota Hilux permanece imbatível, com 3.181 unidades vendidas.
Vamos dar uma olhada no ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil em agosto:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Volkswagen Polo
|11.609
|2
|Fiat Strada
|10.315
|3
|Fiat Argo
|8.257
|4
|Toyota Corolla Cross
|6.732
|5
|Volkswagen T-Cross
|6.714
|6
|Hyundai HB20
|6.506
|7
|Fiat Mobi
|5.642
|8
|Hyundai Creta
|5.312
|9
|Chevrolet Onix
|5.095
|10
|Fiat Fastback
|4.511
|11
|Volkswagen Saveiro
|4.481
|12
|Renault Kwid
|4.374
|13
|Chevrolet Tracker
|4.365
|14
|Chevrolet Onix Plus
|4.103
|15
|Volkswagen Nivus
|3.958
|16
|Nissan Kicks
|3.925
|17
|Fiat Pulse
|3.857
|18
|Jeep Compass
|3.680
|19
|Volkswagen Tera
|3.512
|20
|Honda HR-V
|3.455
|21
|Volkswagen Virtus
|3.183
|22
|Toyota Hilux
|3.181
|23
|Caoa Chery Tiggo 7
|3.092
|24
|Fiat Toro
|2.659
|25
|Ford Ranger
|2.183
Essas informações são mais que números; são reflexos das preferências do consumidor, e cada carro conta uma parte da nossa história nas estradas brasileiras. É sempre interessante ver como as marcas se adaptam e como a concorrência se mantém acirrada. Agora, é aguardar e conferir como esse cenário vai se desenrolar nos próximos meses!