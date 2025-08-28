Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até agosto de 2025, segundo Fipe

Autor Rodrigo Campos
Os carros mais vendidos até dia 27 de agosto de 2025
Crédito da imagem: rozeli.costa

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil continua a todo vapor! As vendas até o dia 27 de agosto mostraram algumas surpresas no ranking, e é sempre divertido acompanhar essas movimentações. O Volkswagen Polo se mantém firme na liderança, com nada menos que 11.609 unidades vendidas. Logo atrás, o Fiat Strada não dá descanso, com 10.315 emplacamentos, apenas 1.294 veículos atrás. Não dá pra negar que esses dois estão dominando as ruas.

O Fiat Argo, que tem seu charme e boa performance, ficou em terceiro lugar, registrando 8.257 vendas. E pra quem acompanha a cena dos SUVs, a disputa tá pegando fogo! O Toyota Corolla Cross agora é o grande chefe do setor, com 6.732 unidades comercializadas. O Volkswagen T-Cross amargou o segundo lugar, com 6.714 emplacamentos. O Hyundai Creta, que também faz sucesso, se posicionou na terceira colocação, vendendo 5.312 unidades neste período.

Entre os SUVs, o Fiat Fastback não ficou atrás, ocupando a quarta posição com 4.511 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker também está na briga, com 4.365 emplacamentos. E falando em Volkswagen, o Nivus apareceu em sexto lugar com 3.958 unidades vendidas.

Agora, sobre o Hyundai HB20: quem diria que ele, que começou o mês em alta, caiu para a sexta posição geral, tendo registrado 6.506 unidades. O Fiat Mobi, por sua vez, parece estar disposto a brigar, chegou ao sétimo lugar com 5.642 vendas, superando o Renault Kwid, que está um pouco mais para trás na tabela, em 12º, com 4.374 unidades.

Outro que está dando o que falar é o Fiat Pulse, que apareceu na 17ª posição com 3.857 emplacamentos. O Volkswagen Tera, com 3.512 unidades, ficou na 19ª posição. Se você é fã dos sedãs, fique de olho no Chevrolet Onix Plus, que é o campeão de vendas nesse segmento, com 4.103 unidades. O Volkswagen Virtus o segue, com 3.183 vendas. E na categoria das picapes médias, a Toyota Hilux permanece imbatível, com 3.181 unidades vendidas.

Vamos dar uma olhada no ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil em agosto:

PosiçãoModeloVendas
1Volkswagen Polo11.609
2Fiat Strada10.315
3Fiat Argo8.257
4Toyota Corolla Cross6.732
5Volkswagen T-Cross6.714
6Hyundai HB206.506
7Fiat Mobi5.642
8Hyundai Creta5.312
9Chevrolet Onix5.095
10Fiat Fastback4.511
11Volkswagen Saveiro4.481
12Renault Kwid4.374
13Chevrolet Tracker4.365
14Chevrolet Onix Plus4.103
15Volkswagen Nivus3.958
16Nissan Kicks3.925
17Fiat Pulse3.857
18Jeep Compass3.680
19Volkswagen Tera3.512
20Honda HR-V3.455
21Volkswagen Virtus3.183
22Toyota Hilux3.181
23Caoa Chery Tiggo 73.092
24Fiat Toro2.659
25Ford Ranger2.183

Essas informações são mais que números; são reflexos das preferências do consumidor, e cada carro conta uma parte da nossa história nas estradas brasileiras. É sempre interessante ver como as marcas se adaptam e como a concorrência se mantém acirrada. Agora, é aguardar e conferir como esse cenário vai se desenrolar nos próximos meses!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor