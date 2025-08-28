Carros mais vendidos até agosto de 2025, segundo Fipe

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil continua a todo vapor! As vendas até o dia 27 de agosto mostraram algumas surpresas no ranking, e é sempre divertido acompanhar essas movimentações. O Volkswagen Polo se mantém firme na liderança, com nada menos que 11.609 unidades vendidas. Logo atrás, o Fiat Strada não dá descanso, com 10.315 emplacamentos, apenas 1.294 veículos atrás. Não dá pra negar que esses dois estão dominando as ruas.

O Fiat Argo, que tem seu charme e boa performance, ficou em terceiro lugar, registrando 8.257 vendas. E pra quem acompanha a cena dos SUVs, a disputa tá pegando fogo! O Toyota Corolla Cross agora é o grande chefe do setor, com 6.732 unidades comercializadas. O Volkswagen T-Cross amargou o segundo lugar, com 6.714 emplacamentos. O Hyundai Creta, que também faz sucesso, se posicionou na terceira colocação, vendendo 5.312 unidades neste período.

Entre os SUVs, o Fiat Fastback não ficou atrás, ocupando a quarta posição com 4.511 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker também está na briga, com 4.365 emplacamentos. E falando em Volkswagen, o Nivus apareceu em sexto lugar com 3.958 unidades vendidas.

Agora, sobre o Hyundai HB20: quem diria que ele, que começou o mês em alta, caiu para a sexta posição geral, tendo registrado 6.506 unidades. O Fiat Mobi, por sua vez, parece estar disposto a brigar, chegou ao sétimo lugar com 5.642 vendas, superando o Renault Kwid, que está um pouco mais para trás na tabela, em 12º, com 4.374 unidades.

Outro que está dando o que falar é o Fiat Pulse, que apareceu na 17ª posição com 3.857 emplacamentos. O Volkswagen Tera, com 3.512 unidades, ficou na 19ª posição. Se você é fã dos sedãs, fique de olho no Chevrolet Onix Plus, que é o campeão de vendas nesse segmento, com 4.103 unidades. O Volkswagen Virtus o segue, com 3.183 vendas. E na categoria das picapes médias, a Toyota Hilux permanece imbatível, com 3.181 unidades vendidas.

Vamos dar uma olhada no ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil em agosto:

Posição Modelo Vendas 1 Volkswagen Polo 11.609 2 Fiat Strada 10.315 3 Fiat Argo 8.257 4 Toyota Corolla Cross 6.732 5 Volkswagen T-Cross 6.714 6 Hyundai HB20 6.506 7 Fiat Mobi 5.642 8 Hyundai Creta 5.312 9 Chevrolet Onix 5.095 10 Fiat Fastback 4.511 11 Volkswagen Saveiro 4.481 12 Renault Kwid 4.374 13 Chevrolet Tracker 4.365 14 Chevrolet Onix Plus 4.103 15 Volkswagen Nivus 3.958 16 Nissan Kicks 3.925 17 Fiat Pulse 3.857 18 Jeep Compass 3.680 19 Volkswagen Tera 3.512 20 Honda HR-V 3.455 21 Volkswagen Virtus 3.183 22 Toyota Hilux 3.181 23 Caoa Chery Tiggo 7 3.092 24 Fiat Toro 2.659 25 Ford Ranger 2.183

Essas informações são mais que números; são reflexos das preferências do consumidor, e cada carro conta uma parte da nossa história nas estradas brasileiras. É sempre interessante ver como as marcas se adaptam e como a concorrência se mantém acirrada. Agora, é aguardar e conferir como esse cenário vai se desenrolar nos próximos meses!