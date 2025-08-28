Motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de motocicletas no Brasil está pegando fogo! Até o dia 27 de agosto, as vendas estão bombando, e a Fenabrave confirma que não faltam opções na pista. Vamos conferir quem está mandando bem nas vendas?

No topo da lista, a Honda CG 160 segue firme e forte, com impressionantes 36.943 unidades vendidas só em agosto. É uma queda leve de apenas 5% em relação a julho, mas a moto continua conquistando corações por aí. Quem nunca sonhou em dar uma volta com a CG, né?

Logo atrás, na segunda posição, vem a Honda Biz, com 19.194 unidades comercializadas. Essa companheirinha tem seus fãs, com um total de 171.168 motos emplacadas no ano. Sabemos que a Biz é uma escolha popular, principalmente para o dia a dia. Prática e leve, é perfeita para o trânsito das grandes cidades.

Em terceiro lugar, a Honda Pop 110i vendeu 15.167 motos. Essa, com seu design simples e eficiente, é a queridinha de quem busca uma moto econômica e fácil de manobrar. E, quase colada na Pop, fechando o top quatro, a Honda NXR 160 Bros emplacou 14.489 unidades. Quem conhece as estradas sabe como a Bros se sai bem na cidade e na trilha.

Já no quinto lugar, a Mottu Sport 110i lançou um inesperado crescimento de 3% em julho, vendendo 8.637 motos. Isso mostra que a concorrência está aumentando! Depois, temos a Yamaha YBR 150 com 6.941 unidades e a Honda CB 300F com 5.044 vendidas. Não dá para deixar de mencionar a Honda PCX 160, que emplacou 3.990 modelos no mês. Essa scooter é uma verdadeira mão na roda para quem busca praticidade nas ruas.

Por fim, o que dizer da Yamaha Fazer 250? Ela aparece em nono lugar, com 3.774 unidades superando a Shineray XY 125, que completou o top 10 com 3.522 motos emplacadas. Essa última registrou um crescimento de 2% comparado a julho. Uma boa notícia para quem está de olho em motos de marcas menos conhecidas.

Sabe, quem anda muito de moto sempre acaba se perguntando: qual será a próxima tendência no mercado? Certamente, essa lista já dá um bom panorama do que os motociclistas estão buscando. E, com tantas opções, escolher a moto certa vai ser sempre uma aventura!