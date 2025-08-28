Jeep reduz preço do Renegade Altitude em R$ 23,3 mil para PcD

O Jeep Renegade Altitude T270 4X2 para os modelos 2025/2026, na elegante cor Preto Carbon, chega com uma proposta especial para pessoas com deficiência (PcD). Durante agosto, quem se enquadrar nos critérios pode aproveitar vendas diretas com condições incríveis. Então, se o seu desejo é acelerar em um SUV com toda a "garra" da Jeep, essa é uma ótima oportunidade.

A versão Altitude T270 AT6 4×2 tem um preço de tabela de R$ 142.990,00. Mas para PcD, a mágica acontece: o valor cai para R$ 119.690,00, resultando em uma economia de R$ 23.300,00. Uma baita diferença que permite investir em alguns opcionais ou até mesmo em uma viagem inesperada. Lembre-se de que os preços podem variar dependendo da região e das escolhas de cores e acessórios, então vale a pena dar uma passada na concessionária.

Se você não está por dentro, nas concessionárias Jeep em todo o Brasil, é possível se informar sobre quais condições de saúde que garantem a isenção, além de toda a documentação necessária. E não esqueça dos prazos e opções de financiamento, eles podem fazer a diferença na hora de levar seu novo carro pra casa.

Sob o capô, o Renegade Altitude bomba com um motor 1.3 T270 Flex de quatro cilindros. Com esse motor e um câmbio automático de seis marchas, ele oferece até 176 cv de potência a 5.750 rpm e um torque de 27,5 kgfm que já está disponível a partir de 1.750 rpm. Para quem adora acelerar, saber que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos é um convite e tanto!

Além de potência, o conforto e a praticidade são destaque no Renegade Altitude, que vem com ajuste de volante em altura e profundidade, central multimídia de 8,4 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E quem dirige em dias mais quentes sabe como um bom ar-condicionado digital dual zone faz toda a diferença.

A segurança e a tecnologia também estão presentes com itens como câmera de estacionamento traseira, controle de estabilidade e tração, e até frenagem autônoma de emergência. Sem contar que os faróis Full LED não só deixam o carro mais bonito, mas ajudam em qualquer estrada mal iluminada.

Os detalhes fazem a experiência ao volante ainda mais agradável: o Renegade conta com painel TFT de 7″ personalizável, seis airbags, rodas de liga leve aro 17″ e um sistema de som com Bluetooth, perfeito para curtir a sua playlist na estrada.

Então, se você quer fazer parte do mundo Jeep e aproveitar tudo que esse SUV robusto oferece, fique de olho nas concessionárias e consulte todas as condições para garantir seu Renegade Altitude T270.