Volkswagen reduz preço do Taos Comfortline em R$ 20,3 mil

O Volkswagen Taos Comfortline está disponível para vendas diretas, especialmente para empresas e produtores rurais, até o final de agosto. Essa é uma ótima oportunidade, tanto para quem busca um SUV estiloso quanto para quem precisa de um carro para o dia a dia, com todas as vantagens que essa versão oferece.

Falando em preços, a versão de entrada Comfortline 250 TSI custa R$ 206.690 para pessoas físicas. Se você é uma empresa ou um produtor rural que se enquadra nas condições, o valor cai para R$ 186.291. É uma economia considerável de R$ 20.399, perfeito para quem pretende investir em um carro novo. Mas fique atento, os preços podem variar dependendo da região, opcionais escolhidos e até da cor do veículo.

Desempenho e Consumo

A motorização do Taos Comfortline não decepciona. Ele vem equipado com um motor 1.4 TSI, que gera 150 cv e um torque de 25,5 kgfm. Para os que gostam de uma aceleração esperta, ele vai de 0 a 100 km/h em um tempo muito respeitável: 9,3 segundos. A velocidade máxima atinge 194 km/h, ideal para uma viagem na estrada.

Quando o assunto é consumo, o Inmetro aponta que, na gasolina, o Taos faz 11,1 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Se você optar por abastecer com etanol, esse rendimento cai um pouco, para 7,7 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Importante lembrar que quem dirige bastante em trajetos urbanos sabe como a eficiência de combustível pode impactar o bolso.

Popularidade no Mercado

Do ponto de vista das vendas, dados da Fenabrave mostram que o Taos registrou 9.434 unidades emplacadas entre janeiro e julho de 2025. Enquanto isso, o Toyota Corolla Cross lidera o mercado com 36.957 veículos vendidos, seguido pelo Jeep Compass e o Caoa Chery Tiggo 7. Apesar dos números, o Taos tem seu lugar honrado no segmento de SUVs médios.

Equipamentos e Conforto

Sobre o que ele oferece, o Taos Comfortline vem bem equipado. São 6 airbags para segurança, um painel digital de 10,25″, além de ar-condicionado “Climatronic” Touch com ajuste de temperatura em 2 zonas. Para quem curte som, ele possui 6 alto-falantes e rodas de liga leve de 18″.

Para facilitar a vida de quem dirige, o SUV oferece sensores de estacionamento, sistema multimídia “VW Play” com tela touchscreen de 10,1″, e até câmera traseira para auxiliar nas manobras. Com o carregamento sem fio para celular, é bem provável que sua vida na estrada fique mais prática.

E não para por aí, os acabamentos em soft-touch nas portas dão um toque de sofisticação. Os faróis de LED e o volante multifuncional em couro completam o pacote de conforto e modernidade.

Resumo dos Preços

Se você está considerando o Volkswagen Taos Comfortline, aqui está um resumo claro dos preços:

Configuração Preço Geral Preço para PcD Desconto Comfortline 250 TSI R$ 206.690,00 R$ 186.291,00 R$ 20.399,00

Com tantas qualidades e um preço que pode ser vantajoso, o Taos Comfortline tem tudo para agradar os apaixonados por carros. Se você busca um SUV que brinda tecnologia e conforto, essa pode ser uma opção a se considerar de perto.