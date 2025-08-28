Toyota reduz preço da Hilux Power Pack MT em R$ 50,1 mil

A Toyota Hilux Power Pack MT continua firme e forte na linha da marca, sempre com aquele apelo que conquistou muitos motoristas no Brasil. Essa picape, que já é um ícone nas estradas, é vendida diretamente para empresas e produtores rurais através de um sistema de vendas diretas. E a boa notícia? Os preços se mantiveram os mesmos desde julho deste ano.

Para quem está de olho no modelo de entrada, a versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT pode ser encontrada com um preço de tabela de R$ 278.790,00. Mas se você é uma empresa ou produtor rural, o preço cai para R$ 228.607,80, um desconto bacana de R$ 50.182,20. Vale lembrar que esses preços podem variar dependendo da região, de opcionais ou até mesmo da cor escolhida. Uma bela economia, não é mesmo?

Sob o capô da Hilux, você encontrará um motor 2.8 turbodiesel que entrega 204 cv de potência e impressionantes 50,9 kgfm de torque. O câmbio é manual, com seis marchas, perfeito para quem gosta daquela pegada mais esportiva. E quem dirige muito em estrada sabe como é importante ter um motor que dá conta do recado. Em termos de consumo, a picape faz, em média, 10,1 km/l na cidade e 11,3 km/l na estrada com diesel — números que ajudam a não deixar o bolso tão vazio na hora do abastecimento.

Em termos de popularidade, a Hilux continua a dominar o mercado. De janeiro a julho de 2025, foram emplacadas 28.522 unidades, garantindo a liderança absoluta entre as picapes médias. Para você ter uma ideia, a Ford Ranger ficou em segundo lugar, com 19.080 unidades vendidas, e a Chevrolet S10 veio logo atrás, com 16.432 unidades.

Falar de Hilux é mencionar suas dimensões imponentes: são 5,33 metros de comprimento, 1,85 metro de largura e 1,82 metro de altura. Com um entre-eixos de 3,09 metros e uma altura do solo de 28,6 cm, ela é ideal para trilhas e terrenos mais complicados. O tanque de combustível leva 80 litros, enquanto o peso total do veículo é de 2.125 kg, permitindo carregar até 1.005 kg sem preocupações.

Além de potência, a Hilux também não deixa a desejar em conforto. Ela vem equipada com uma central multimídia de 9 polegadas, que conta com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A segurança também é prioridade: são sete airbags, alarme perimétrico e uma série de assistências que fazem a diferença no dia a dia, como o assistente de reboque.

Então, se você está pensando em investir em uma picape que une robustez e conforto, a Toyota Hilux Power Pack MT tem tudo para ser uma escolha acertada. É carro para quem precisa de força e ainda quer impressionar nas estradas. Cada viagem com essa belezura é uma experiência!