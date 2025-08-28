Michel Teló terá participação na novela Coração Sertanejo

A Globo está preparando uma nova novela das 19h chamada “Coração Acelerado”, que tem estreia marcada para 12 de janeiro. A trama é uma fusão de música sertaneja e dramaturgia, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. O elenco conta com atores como Isadora Cruz, Isabelle Drummond, Gabz e Filipe Bragança, e promete trazer à tona temas da cultura sertaneja, além de muitos elementos musicais.

Um dos pontos altos da novela será a participação de Ana Castela, uma conhecida cantora sertaneja. Recém chegada da Festa do Peão de Barretos, ela se mostrou animada com seu papel de atriz. “Vou participar de uma novela, estou super feliz. Essa é uma experiência nova para mim, e agora tenho que decorar texto, o que é diferente de cantar”, afirmou a artista, que deve aparecer na trama no final do primeiro mês de exibição.

As cantoras Maiara & Maraisa também farão parte da novela, com aparições em várias cenas de shows. A dupla de sertanejo irá contracenar com os protagonistas ao longo de vários episódios e está confirmada até o último capítulo da produção.

Outra participação notável será a de Michel Teló, que aparecerá no terceiro capítulo da novela. Ele será visto em uma roda de viola, em um cenário rústico, interagindo com o personagem João Raul, que é interpretado por Filipe Bragança.

Michel Teló já é um rosto familiar na televisão, atuando como técnico no programa “The Voice Brasil” e como mentor em outro reality show chamado “Estrela da Casa”, que também é veiculado pela Globo.

“Coração Acelerado” é mais uma tentativa da emissora de combinar música popular com enredos de novela, seguindo uma tendência que já deu certo em produções anteriores, como “Cheias de Charme”, que refletiu sobre o universo das empreguetes. Dessa forma, a Globo busca criar narrativas que ressoem com a cultura brasileira, aproveitando e celebrando o gosto do público pela música sertaneja.