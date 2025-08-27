Volvo XC70 PHEV inicia pré-venda na China por R$ 227 mil

A Volvo acaba de dar o pontapé inicial na pré-venda do novo XC70, um SUV híbrido que promete ser um verdadeiro sucesso entre os apaixonados por carros no Brasil. Fabricado na China, esse modelo utiliza a moderna plataforma SMA e se apresenta em duas versões, com preços variando entre R$ 227 mil e R$ 249 mil. O que não falta é tecnologia avançada e um design robusto para encarar o mercado global.

Quando olhamos para o visual do XC70, é fácil perceber como a marca acertou na combinação de tradição e modernidade. Os faróis diurnos em formato de Thor’s Hammer e as lanternas traseiras que lembram a Viking Axe trazem um toque especial. Com sete opções de cores, o logotipo “Volvo Asia Pacific” aparece sutilmente na traseira, dando um charme a mais. E quem precisa de espaço interno sabe que as dimensões generosas de 4,815 mm de comprimento e 2,895 mm entre-eixos vão agradar a todos.

Um dos destaques é o sistema híbrido plug-in, equipado com motor 1.5T e três motores elétricos que juntos entregam até 209 cv. Para quem gosta de desempenho, o XC70 com tração integral possui uma bateria de 39,6 kWh, oferecendo uma autonomia elétrica de impressionantes 180 km e podendo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 5,28 segundos.

E quem opta pela versão com tração apenas nas rodas dianteiras pode contar com uma bateria um pouco menor, de 21,22 kWh, que garante uma autonomia de 100 km em modo elétrico. O consumo médio é de 5,85 l/100 km—já pensou em quanto você poderia economizar em combustíveis?

Ao entrar no XC70, é possível perceber que a tecnologia está a mil por hora. Ele vem com uma tela central de 15,4”, um painel digital de 12,3” e um AR-HUD de 92”. Para quem curte música, são 23 alto-falantes Harman Kardon que garantem uma qualidade sonora incrível, além de um carregador sem fio e sete airbags que trazem aquele toque extra de segurança.

E não para por aí! O modelo também conta com 24 sensores que fazem a diferença na assistência ao motorista e no estacionamento automatizado. Com 21 funções NOA, ele permite uma operação entre 0 e 150 km/h, facilitando bastante a vida na cidade e nas estradas.

O XC70 realmente vem para solidificar a linha de SUVs híbridos da Volvo, trazendo tudo que um entusiasta automobilístico espera: estilo, desempenho e autonomia de ponta. Uma ótima opção para quem busca um carro que une inovação e tradição!