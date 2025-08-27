Mundo Automotivo

Alemães testam segurança de carros antigos destruindo VW Golf

Autor Rodrigo Campos
Alemães destroem VW Golf clássico para mostrar insegurança de carros velhos
Alemães destroem VW Golf clássico para mostrar insegurança de carros velhos

Está aí o VW Golf de segunda geração, que já deu seu último grito e agora nos mostra como a segurança nos carros evoluiu nas últimas décadas. Essa comparação é resultado de um teste realizado pela Dekra, uma organização alemã que, desde 1925, vem se dedicando à segurança nas estradas.

Segundo o pesquisador da Dekra, Markus Egelhaaf, os avanços da tecnologia de segurança têm reduzido bastante os riscos nas estradas. O último relatório da Dekra, chamado "Mobilidade através dos tempos", traz essa reflexão.

Comparando o Passado e o Presente

Para entender melhor essa evolução, eles fizeram um choque de gerações, colocando um Golf II de 1989 frente a um Golf VIII de 2024. O teste foi feito em Neumünster, na Alemanha, simulando uma batida frontal a 64 km/h. Ao analisarem, perceberam diferenças incríveis.

O Golf II, coitado, teria deixado seus ocupantes em uma situação bem crítica. O espaço interno do carro se deformaria todo, fazendo com que as peças cortassem e os impactos fossem fatais. Já no Golf VIII, o cenário é bem mais otimista. O carro mantém a integridade do habitáculo, os airbags entram em ação e, no geral, os ocupantes ficariam apenas com ferimentos leves. Imagina isso na vida real? Para quem dirige, essa sensação de segurança é tudo.

Frenagem e Estabilidade

Outro ponto interessante é a comparação de frenagem e estabilidade. Em um circuito em Lausitzring, o Golf VIII conseguiu resultados 30% melhores do que o Golf II. Na hora de mudar de faixa, enquanto o modelo antigo se equilibrava até 65 km/h, o novo faz isso até 75 km/h sem ficar “a três rodas”. Esses detalhes fazem toda a diferença em situações cotidianas.

Iluminação que Faz a Diferença

E não dá para esquecer da iluminação. Os faróis halógenos do Golf II já foram uma inovação nos anos 80, mas agora são pura história. O Golf VIII brilha com suas luzes de LED, que oferecem uma visibilidade muito superior, tornando mais fácil enxergar pedestres e ciclistas, principalmente à noite. E quem nunca passou por um trecho mal iluminado e ficou na pressão? Esses detalhes de segurança ajudam muito!

Um Futuro Promissor

O que se viu nos testes é um reflexo claro do quanto a indústria automotiva avançou em mais de 35 anos. Mas é bom lembrar que, apesar de todas essas inovações, Egelhaaf alerta para a importância de não perder o foco. A segurança deve sempre ser prioridade, mesmo com todas as novas tecnologias de conectividade e conforto que aparecem a cada dia.

É incrível perceber que estamos, cada vez mais, num caminho onde a segurança e a tecnologia caminham lado a lado. E você, motorista, o que acha dessas mudanças?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor