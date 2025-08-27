Alemães testam segurança de carros antigos destruindo VW Golf

Está aí o VW Golf de segunda geração, que já deu seu último grito e agora nos mostra como a segurança nos carros evoluiu nas últimas décadas. Essa comparação é resultado de um teste realizado pela Dekra, uma organização alemã que, desde 1925, vem se dedicando à segurança nas estradas.

Segundo o pesquisador da Dekra, Markus Egelhaaf, os avanços da tecnologia de segurança têm reduzido bastante os riscos nas estradas. O último relatório da Dekra, chamado "Mobilidade através dos tempos", traz essa reflexão.

Comparando o Passado e o Presente

Para entender melhor essa evolução, eles fizeram um choque de gerações, colocando um Golf II de 1989 frente a um Golf VIII de 2024. O teste foi feito em Neumünster, na Alemanha, simulando uma batida frontal a 64 km/h. Ao analisarem, perceberam diferenças incríveis.

O Golf II, coitado, teria deixado seus ocupantes em uma situação bem crítica. O espaço interno do carro se deformaria todo, fazendo com que as peças cortassem e os impactos fossem fatais. Já no Golf VIII, o cenário é bem mais otimista. O carro mantém a integridade do habitáculo, os airbags entram em ação e, no geral, os ocupantes ficariam apenas com ferimentos leves. Imagina isso na vida real? Para quem dirige, essa sensação de segurança é tudo.

Frenagem e Estabilidade

Outro ponto interessante é a comparação de frenagem e estabilidade. Em um circuito em Lausitzring, o Golf VIII conseguiu resultados 30% melhores do que o Golf II. Na hora de mudar de faixa, enquanto o modelo antigo se equilibrava até 65 km/h, o novo faz isso até 75 km/h sem ficar “a três rodas”. Esses detalhes fazem toda a diferença em situações cotidianas.

Iluminação que Faz a Diferença

E não dá para esquecer da iluminação. Os faróis halógenos do Golf II já foram uma inovação nos anos 80, mas agora são pura história. O Golf VIII brilha com suas luzes de LED, que oferecem uma visibilidade muito superior, tornando mais fácil enxergar pedestres e ciclistas, principalmente à noite. E quem nunca passou por um trecho mal iluminado e ficou na pressão? Esses detalhes de segurança ajudam muito!

Um Futuro Promissor

O que se viu nos testes é um reflexo claro do quanto a indústria automotiva avançou em mais de 35 anos. Mas é bom lembrar que, apesar de todas essas inovações, Egelhaaf alerta para a importância de não perder o foco. A segurança deve sempre ser prioridade, mesmo com todas as novas tecnologias de conectividade e conforto que aparecem a cada dia.

É incrível perceber que estamos, cada vez mais, num caminho onde a segurança e a tecnologia caminham lado a lado. E você, motorista, o que acha dessas mudanças?