Volkswagen Golf GTI é lançado no Brasil com compra especial

O Volkswagen Golf GTI está de volta ao Brasil após seis longos anos, e a expectativa só aumenta! Ele chega às lojas no dia 6 de setembro, importado direto da Alemanha. Para quem é fã de um bom hatch esportivo, ele promete ser um verdadeiro competidor, enfrentando feras como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla. O preço, embora ainda não tenha sido oficialmente revelado, deve ficar acima de R$ 400 mil.

Falando um pouco do coração desse carro, o Golf GTI conta com um motor 2.0 turbo EA888, que entrega 245 cv e 37,7 kgfm de torque. Isso é uma melhoria em relação à geração anterior, que tinha 15 cv a menos. E para os apaixonados por aceleração, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. A sensação de pisar fundo e sentir o carro respondendo é de deixar qualquer um com um sorriso no rosto. A velocidade máxima chega a 250 km/h, mas sempre lembrando das leis e, na prática, dirigindo com responsabilidade.

Visualmente, o GTI não decepciona. Ele traz um facelift da oitava geração (MK8.5), com faróis full LED que dão aquele toque moderno, uma grade iluminada que chama a atenção e luzes de neblina em formato quadriculado, que são um charme à parte. O interior exala sofisticação, mantendo os famosos bancos xadrez do modelo e painel digital de 10,2 polegadas. A central multimídia é de 12,9 polegadas e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, o que é fundamental para quem adora estar conectado enquanto dirige.

Para completar, o hatch vem com teto solar, sistema de som Harman Kardon, rodas de 18 polegadas e uma iluminação interna que pode ser ajustada em até 30 cores, algo para dar um toque personalizado na hora de dirigir. O único opcional fica por conta do pacote de bancos de couro elétricos para o motorista. As opções de cores disponíveis são: Branco Puro, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Vermelho Kings.

As vendas terão regras especiais, conforme informou a galera do Quatro Rodas. Apenas algumas concessionárias vão vender o modelo, e cada uma terá no máximo uma unidade disponível. Para levar um GTI para casa, o comprador precisará comprovar que teve um histórico com modelos como GTI, GTS ou GLI. E mais, cada CPF ou CNPJ poderá adquirir apenas um carro, para garantir um certo nível de exclusividade.

Outra novidade é que cada compra virá com um contrato de preferência de recompra pela Volkswagen, o que significa que não haverá revendas imediatas. Além disso, os novos donos receberão um kit especial chamado GTI Experience, que inclui uma placa de acrílico, chaveiro, óculos de sol e um cartão de membro do GTI Club, que proporciona experiências exclusivas para os apaixonados por essa linha.

Embora o retorno oficial do GTI tenha sido anunciado no Rock in Rio 2024, a sua chegada às lojas se aproxima, trazendo uma onda de ansiedade entre os fãs. Enquanto isso, a Volkswagen já se prepara para lançar o Jetta GLI em outubro, que também chega com um visual renovado. Com tantas novidades, a emoção está garantida para os amantes dos esportivos!