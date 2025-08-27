Desaparecido em Icaraíma espera ser avô em breve

Desaparecimento de quatro homens em Icaraíma

Após mais de 20 dias do desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no noroeste do Paraná, familiares continuam à procura de respostas. Entre eles está Rafael Juliano Marascalchi, que tinha planos de se tornar avô e de deixar o trabalho como cobrador para passar mais tempo com a família.

Rafael, junto com Diego Henrique Afonso e Robishley Hirnani de Oliveira, saiu de Olímpia, interior de São Paulo, para receber cerca de R$ 250 mil referentes à venda de uma propriedade rural. Os três amigos, que atuavam na área de cobranças, não costumavam se envolver em situações de risco, segundo relatos familiares.

No dia 5 de agosto, eles se encontraram em Icaraíma com Alencar Gonçalves de Souza, o vendedor do imóvel. Desde então, o grupo não foi mais visto. Os familiares, preocupados e sem informações, pressionam as autoridades por uma solução. Uma das mães desabafou sobre a angústia de não ter notícias: "Essa história vai ter que ter um fim".

A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso e já realizou buscas na região. A Justiça também decretou a prisão temporária de Antônio e Paulo Buscariollo, apontados como os compradores da propriedade. Ambos estão foragidos.

Familiares relatam que não têm recebido atualizações sobre as investigações. Um dos parentes mencionou que, após 21 dias, ainda não tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança da rodovia ou do pesqueiro onde o grupo poderia ter estado. "Passamos informações ao delegado e fomos ignorados", afirmou.

Em uma entrevista, o pai de Diego contou que temia pela segurança do filho. Ele afirmou ter visto um homem armado e aconselhou Diego a tomar cuidado com a situação. A mãe de Diego também expressou sua esperança, compartilhando um sonho no qual viu o filho voltando para casa.

As buscas pelos quatro homens desaparecidos seguem. A expectativa é de que as autoridades consigam esclarecer o que aconteceu e trazer respostas para as famílias angustiadas.