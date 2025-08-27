Fiat Cronos 1.3 manual retorna em 2026 por R$ 112.490

O Fiat Cronos 2026 chegou com algumas novidades que vão agradar muito quem é fã de sedãs. Recentemente, ele passou por uma reestilização no visual e nos equipamentos, tornando-se ainda mais atraente. E para quem estava esperando pela versão de entrada, uma ótima notícia: ela voltou! Agora, é possível encontrar o Cronos Drive 1.3 com motor manual novamente, e isso já faz diferença para quem curte dirigir mais na pegada clássica.

Esse modelo é equipado com um motor 1.3 aspirado, que entrega 107 cv e 13,7 kgfm de torque. O câmbio manual tem cinco marchas, e o preço sugerido é bem acessível: R$ 112.490, um valor que antes correspondia à versão automática. Para quem dirige bastante em cidade, esse tipo de configuração pode ser mais interessante e até gerar uma experiência de direção mais conectada ao carro.

O design do Cronos, que já é bastante conhecido, ficou ainda mais sofisticado na linha 2026. A nova grade frontal com blocos tridimensionais e um para-choque modernizado chamam a atenção. Olhar o carro estacionado ou em movimento é sempre um prazer para quem aprecia estética automotiva.

Na versão de entrada, você recebe faróis Full LED, rodas de aço aro 15”, retrovisores e maçanetas na cor da carroceria, uma direção elétrica super suave e ar-condicionado para aqueles dias quentes. O banco do motorista tem o ajuste de altura, e o volante multifuncional traz praticidade no dia a dia, especialmente naquele trânsito que parece não ter fim.

O sistema multimídia Uconnect de 7 polegadas é uma mão na roda! Ele oferece Android Auto e Apple CarPlay via cabo, além de Bluetooth e reconhecimento de voz. As duas entradas USB ajudam bastante, principalmente se você costuma carregar o celular e usar o GPS ao mesmo tempo. O painel digital de 3,5” traz informações importantes como consumo e autonomia, que ajudam a evitar paradas inesperadas em viagens mais longas.

Em termos de segurança, o Cronos Drive 1.3 vem equipado com airbags frontais, freios ABS com EBD, controle de tração e assistente de partida em rampas. A presença de monitoramento da pressão dos pneus e ganchos Isofix para cadeirinhas é um bom bônus para quem anda com a família. Os cintos dianteiros têm ajuste de altura, o que melhora o conforto.

Para quem quer incrementar um pouco mais o carro, existe um pacote opcional, o S-Design, por R$ 4.090. Ele inclui ar-condicionado digital, câmera de ré e até uma chave presencial, além de outros mimos que tornam a experiência ainda mais prazerosa ao dirigir.

Em relação às vendas, o Fiat Cronos teve 16.447 unidades emplacadas de janeiro a julho de 2025. É um número bom, mas ainda longe de rivalizar com o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus, que estão vendendo mais. Isso pode ser um fator a considerar, especialmente se você busca revenda no futuro.

Por fim, a produção do Cronos 2026 continua na fábrica de Córdoba, na Argentina. E quem diria que desde seu lançamento em 2018, já saíram mais de 450 mil unidades!? É um marco significativo que mostra a força do modelo no mercado. Dirigir um Cronos, seja na cidade ou na estrada, traz uma sensação de satisfação, não é mesmo?