Fiat relança Cronos mais acessível com motor diferente do 1.0

Com a nova reestilização da linha 2026, o Fiat Cronos trouxe algumas mudanças interessantes. A versão Drive 1.3 manual, que era uma opção mais acessível, saiu de cena, deixando os fãs sem a oportunidade de ter um motor potente sem precisar ir para o 1.0. Agora, a Fiat decidiu focar em versões que vão da Drive 1.0 manual até as mais completas, como a Drive 1.3 e a Precision 1.3, ambas automáticas (CVT).

Mas, para a surpresa de muitos, agora o site da Fiat voltou a listar o Cronos Drive 1.3 manual. Essa configuração recebeu um upgrade, mantendo as novidades visuais e os equipamentos da versão automática. Assim, o sedã já apresenta uma lista de itens de série bem recheada.

O que o Cronos Drive 1.3 Manual Traz?

Esse modelo não decepciona, mesmo sendo a versão manual. Ele vem equipado com faróis de LED, um assistente para partidas em rampas, alarme contra furto, e até um alerta de velocidade programável — tudo isso para facilitar o dia a dia. Você vai adorar a multimídia com uma tela de 7”, que traz conectividade via Android Auto e Apple CarPlay, permitindo que você aproveite suas playlists enquanto dirige.

Quem dirige bastante em cidades sabe como é bom contar com direção elétrica e vidros elétricos nas quatro portas. E não podemos esquecer das rodas de 15", que dão aquele charme ao visual do carro, além do sensor de estacionamento traseiro.

Cores e Pacotes

Caso você queira tirar o máximo proveito do seu Cronos, saiba que a única cor sem custo extra é o Preto Vulcano. As demais cores sólidas, como Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa, exigem um acréscimo de R$ 990. Já as metálicas, como Prata Bari e Cinza Silverstone, além da perolizada Branco Alaska, custam R$ 1.990 extras. Uma escolha cuidadosa de cor pode trazer um visual ainda mais impactante.

Opções Extras e Preços

Quando se trata de acessórios, o pacote S-Design é a única opção para o Cronos Drive 1.3 manual. Esse pacote se destaca por incluir alças de teto, ar-condicionado digital e até uma câmera de ré, tudo por R$ 4.090. Além disso, o acabamento interno e externo do S-Design dá um toque ainda mais sofisticado ao carro.

Sob o capô, você encontrará o motor 1.3 8V flex aspirado que entrega 107 cv de potência quando abastecido com etanol. Se a gasolina é sua escolha, ele gera 98 cv. O câmbio manual é de cinco marchas, o que traz aquela sensação de maior controle ao dirigir.

Em termos de preços, o Cronos Drive 1.3 manual parte de R$ 112.490. Isso o torna um pouco mais caro que a versão 1.0, que custa R$ 106.990, e mais em conta do que a versão 1.3 automática, que sai por R$ 116.490.

Portanto, se você é fã da marca e busca um sedã que combine estilo, conforto e um motor competente, o Fiat Cronos é uma aposta a se considerar. Cada dia no volante promete ser uma experiência única!