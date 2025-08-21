Números consolidados de 20/08/2025 estão disponíveis

Na quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a batalha pela audiência na televisão brasileira apresentou números significativos. O SBT conquistou a vice-liderança com a novela As Filhas da Senhora Garcia, que alcançou picos de 5,9 pontos. Essa performance destacou a programação do canal em um dia em que outras emissoras enfrentaram desafios.
Por outro lado, o programa Melhor da Tarde teve uma queda no número de telespectadores, refletindo uma disputa acirrada pelo quarto lugar na audiência, especialmente com A Tarde é Sua, que também busca atrair mais espectadores.
Na Globo, a edição especial da novela História de Amor continuou a ser um sucesso nas tardes, marcando bons índices de audiência, o que indica um consumo constante de conteúdos nostálgicos por parte do público.
Em contraposição, o Jornal da Band registrou sua menor média do ano em um dia útil, sinalizando uma possível necessidade de reavaliação de sua grade de programação.
A seguir, estão os dados de audiência consolidados do dia:
Audiência dos Programas
Globo
- Hora Um: 5,2
- Bom Dia SP: 8,3
- Bom Dia Brasil: 8,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
- Mais Você: 7,1
- Jornal Hoje: 12,2
- Edição Especial: História de Amor: 13,8
- SPTV: 13,1
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,2
- Jornal Nacional: 24,5
- Vale Tudo: 26,6
Record
- Balanço Geral Manhã: 1,6
- Fala Brasil: 3,7
- Cidade Alerta SP: 7,4
- Jornal da Record: 6,5
SBT
- SBT Manhã: 1,9
- Primeiro Impacto: 2,3
- Fofocalizando: 3,1
- As Filhas da Senhora Garcia: 5,2
Band
- Jogo Aberto: 1,6
- Brasil Urgente: 2,1
- Jornal da Band: 2,6
- RedeTV!
- A Tarde é Sua: 1,0
Os números de audiência são uma ferramenta importante para o mercado publicitário, com um ponto de audiência representando cerca de 77.488 domicílios na Grande São Paulo. Esses dados ajudam as emissoras a entenderem o comportamento do público e a ajustarem suas estratégias.