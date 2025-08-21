Notícias

Números consolidados de 20/08/2025 estão disponíveis

Autor Rodrigo Campos
Âncoras do Jornal da Band. Foto: Reprodução/Band
Na quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a batalha pela audiência na televisão brasileira apresentou números significativos. O SBT conquistou a vice-liderança com a novela As Filhas da Senhora Garcia, que alcançou picos de 5,9 pontos. Essa performance destacou a programação do canal em um dia em que outras emissoras enfrentaram desafios.

Por outro lado, o programa Melhor da Tarde teve uma queda no número de telespectadores, refletindo uma disputa acirrada pelo quarto lugar na audiência, especialmente com A Tarde é Sua, que também busca atrair mais espectadores.

Na Globo, a edição especial da novela História de Amor continuou a ser um sucesso nas tardes, marcando bons índices de audiência, o que indica um consumo constante de conteúdos nostálgicos por parte do público.

Em contraposição, o Jornal da Band registrou sua menor média do ano em um dia útil, sinalizando uma possível necessidade de reavaliação de sua grade de programação.

A seguir, estão os dados de audiência consolidados do dia:

Audiência dos Programas

  • Globo

    • Hora Um: 5,2
    • Bom Dia SP: 8,3
    • Bom Dia Brasil: 8,9
    • Encontro com Patrícia Poeta: 7,3
    • Mais Você: 7,1
    • Jornal Hoje: 12,2
    • Edição Especial: História de Amor: 13,8
    • SPTV: 13,1
    • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,2
    • Jornal Nacional: 24,5
    • Vale Tudo: 26,6

  • Record

    • Balanço Geral Manhã: 1,6
    • Fala Brasil: 3,7
    • Cidade Alerta SP: 7,4
    • Jornal da Record: 6,5

  • SBT

    • SBT Manhã: 1,9
    • Primeiro Impacto: 2,3
    • Fofocalizando: 3,1
    • As Filhas da Senhora Garcia: 5,2

  • Band

    • Jogo Aberto: 1,6
    • Brasil Urgente: 2,1
    • Jornal da Band: 2,6
  • RedeTV!
    • A Tarde é Sua: 1,0

Os números de audiência são uma ferramenta importante para o mercado publicitário, com um ponto de audiência representando cerca de 77.488 domicílios na Grande São Paulo. Esses dados ajudam as emissoras a entenderem o comportamento do público e a ajustarem suas estratégias.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

