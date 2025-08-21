Números consolidados de 20/08/2025 estão disponíveis

Na quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a batalha pela audiência na televisão brasileira apresentou números significativos. O SBT conquistou a vice-liderança com a novela As Filhas da Senhora Garcia, que alcançou picos de 5,9 pontos. Essa performance destacou a programação do canal em um dia em que outras emissoras enfrentaram desafios.

Por outro lado, o programa Melhor da Tarde teve uma queda no número de telespectadores, refletindo uma disputa acirrada pelo quarto lugar na audiência, especialmente com A Tarde é Sua, que também busca atrair mais espectadores.

Na Globo, a edição especial da novela História de Amor continuou a ser um sucesso nas tardes, marcando bons índices de audiência, o que indica um consumo constante de conteúdos nostálgicos por parte do público.

Em contraposição, o Jornal da Band registrou sua menor média do ano em um dia útil, sinalizando uma possível necessidade de reavaliação de sua grade de programação.

A seguir, estão os dados de audiência consolidados do dia:

Audiência dos Programas

Globo Hora Um: 5,2 Bom Dia SP: 8,3 Bom Dia Brasil: 8,9 Encontro com Patrícia Poeta: 7,3 Mais Você: 7,1 Jornal Hoje: 12,2 Edição Especial: História de Amor: 13,8 SPTV: 13,1 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,2 Jornal Nacional: 24,5 Vale Tudo: 26,6

Record Balanço Geral Manhã: 1,6 Fala Brasil: 3,7 Cidade Alerta SP: 7,4 Jornal da Record: 6,5

SBT SBT Manhã: 1,9 Primeiro Impacto: 2,3 Fofocalizando: 3,1 As Filhas da Senhora Garcia: 5,2

Band Jogo Aberto: 1,6 Brasil Urgente: 2,1 Jornal da Band: 2,6

RedeTV! A Tarde é Sua: 1,0



Os números de audiência são uma ferramenta importante para o mercado publicitário, com um ponto de audiência representando cerca de 77.488 domicílios na Grande São Paulo. Esses dados ajudam as emissoras a entenderem o comportamento do público e a ajustarem suas estratégias.