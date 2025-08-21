Mundo Automotivo

Mudanças no gosto automotivo global em 20 anos

Autor Rodrigo Campos
como o gosto automotivo global mudou em 20 anos?
como o gosto automotivo global mudou em 20 anos?

As vendas de carros novos ao redor do mundo sempre foram influenciadas por fatores econômicos e as preferências dos consumidores. Quando o crédito está fácil e as taxas de juros estão baixas, é comum ver as pessoas se jogando nas concessionárias em busca do carro dos sonhos. E claro, sempre rola aquela expectativa sobre quais modelos estão bombando no mercado.

A lista dos 10 carros mais vendidos em cada país dá uma boa ideia de como anda a saúde do mercado automotivo. Vamos dar uma olhada nos tops da Europa, EUA e China e como isso mudou nos últimos 20 anos.

Europa: a transição de hatchbacks para SUVs

Em 2005, os carros compactos dominavam a cena na Europa, especialmente os hatchbacks de marcas como Volkswagen, Opel e Renault. O Opel Astra foi o grande campeão logo no primeiro semestre, vendendo quase 276 mil unidades. Anos depois, a mudança começou a aparecer, e em 2015, o Nissan Qashqai mostrou que os SUVs estavam ganhando força, embora ainda estivesse atrás dos compactos.

Durante a pandemia em 2020, as vendas caíram, mas os hatchbacks como Golf e Clio mantiveram a liderança. Estranhamente, o único SUV a aparecer na lista era o Renault Captur. Agora, se olharmos para 2025, as coisas mudaram bastante. Guru do mercado, o Dacia Sandero se tornou o carro mais vendido, conquistando os motoristas pela sua acessibilidade e confiança.

Aqui vai um comparativo dos dez mais vendidos na Europa:

10 mais vendidos na EuropaUnidades vendidas em 200510 mais vendidos na EuropaUnidades vendidas em 2025
Opel Astra275.814Dacia Sandero128.842
Volkswagen Golf266.283Renault Clio122.489
Ford Focus247.863Peugeot 208109.146
Peugeot 206241.508Volkswagen T-Roc106.118

EUA: a queda dos sedãs

Nos Estados Unidos, a verdadeira revolução veio com a queda dos sedãs nos últimos anos. Em 2005, o Ford F-150 reinava absoltamente, mas ainda havia seis sedãs na lista, como Toyota Camry e Honda Accord. Fast forward para 2015, os SUVs começaram a entrar no jogo, e já em 2025, mesmo com o F-150 mantendo sua liderança, o Toyota RAV4 e o Honda CR-V começaram a brilhar, enquanto clássicos como o Accord saíam do top 10.

Dão só uma olhada nas vendas nos EUA:

10 mais vendidos nos EUAUnidades vendidas em 200510 mais vendidos nos EUAUnidades vendidas em 2025
Ford F-150265.052Ford F-150256.571
Toyota Camry216.607Toyota RAV4239.451
Chevrolet Silverado200.852Honda CR-V212.561

China: a ascensão das marcas locais

O mercado chinês tem passado por uma revolução, com os consumidores deixando de lado as marcas estrangeiras. Em 2015, as montadoras não chinesas detinham 63% do mercado, mas agora, isso caiu para 37%. Marcas locais estão mostrando uma capacidade impressionante de inovação, o que fez com que apenas dois modelos estrangeiros entrassem no top 10 em 2025.

E aqui está um resumo da evolução no mercado chinês:

Top 10 na ChinaUnidades vendidas em 2015Top 10 na ChinaUnidades vendidas em 2025
Wuling Hongguang662.540Geely Xingyuan198.870
Hyundai Elantra165.685Tesla Model Y171.987
Haval H6163.415BYD Seagull171.936

Essas mudanças no mercado mostram como as preferências dos motoristas estão sempre evoluindo, refletindo tanto as necessidades de mobilidade quanto a economia em cada região. Agora, imagine a próxima vez que você estiver no volante, repensando quais modelos estão realmente definindo o rumo dos carros por aí!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor