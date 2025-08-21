Mudanças no gosto automotivo global em 20 anos

As vendas de carros novos ao redor do mundo sempre foram influenciadas por fatores econômicos e as preferências dos consumidores. Quando o crédito está fácil e as taxas de juros estão baixas, é comum ver as pessoas se jogando nas concessionárias em busca do carro dos sonhos. E claro, sempre rola aquela expectativa sobre quais modelos estão bombando no mercado.

A lista dos 10 carros mais vendidos em cada país dá uma boa ideia de como anda a saúde do mercado automotivo. Vamos dar uma olhada nos tops da Europa, EUA e China e como isso mudou nos últimos 20 anos.

Europa: a transição de hatchbacks para SUVs

Em 2005, os carros compactos dominavam a cena na Europa, especialmente os hatchbacks de marcas como Volkswagen, Opel e Renault. O Opel Astra foi o grande campeão logo no primeiro semestre, vendendo quase 276 mil unidades. Anos depois, a mudança começou a aparecer, e em 2015, o Nissan Qashqai mostrou que os SUVs estavam ganhando força, embora ainda estivesse atrás dos compactos.

Durante a pandemia em 2020, as vendas caíram, mas os hatchbacks como Golf e Clio mantiveram a liderança. Estranhamente, o único SUV a aparecer na lista era o Renault Captur. Agora, se olharmos para 2025, as coisas mudaram bastante. Guru do mercado, o Dacia Sandero se tornou o carro mais vendido, conquistando os motoristas pela sua acessibilidade e confiança.

Aqui vai um comparativo dos dez mais vendidos na Europa:

10 mais vendidos na Europa Unidades vendidas em 2005 10 mais vendidos na Europa Unidades vendidas em 2025 Opel Astra 275.814 Dacia Sandero 128.842 Volkswagen Golf 266.283 Renault Clio 122.489 Ford Focus 247.863 Peugeot 208 109.146 Peugeot 206 241.508 Volkswagen T-Roc 106.118

EUA: a queda dos sedãs

Nos Estados Unidos, a verdadeira revolução veio com a queda dos sedãs nos últimos anos. Em 2005, o Ford F-150 reinava absoltamente, mas ainda havia seis sedãs na lista, como Toyota Camry e Honda Accord. Fast forward para 2015, os SUVs começaram a entrar no jogo, e já em 2025, mesmo com o F-150 mantendo sua liderança, o Toyota RAV4 e o Honda CR-V começaram a brilhar, enquanto clássicos como o Accord saíam do top 10.

Dão só uma olhada nas vendas nos EUA:

10 mais vendidos nos EUA Unidades vendidas em 2005 10 mais vendidos nos EUA Unidades vendidas em 2025 Ford F-150 265.052 Ford F-150 256.571 Toyota Camry 216.607 Toyota RAV4 239.451 Chevrolet Silverado 200.852 Honda CR-V 212.561

China: a ascensão das marcas locais

O mercado chinês tem passado por uma revolução, com os consumidores deixando de lado as marcas estrangeiras. Em 2015, as montadoras não chinesas detinham 63% do mercado, mas agora, isso caiu para 37%. Marcas locais estão mostrando uma capacidade impressionante de inovação, o que fez com que apenas dois modelos estrangeiros entrassem no top 10 em 2025.

E aqui está um resumo da evolução no mercado chinês:

Top 10 na China Unidades vendidas em 2015 Top 10 na China Unidades vendidas em 2025 Wuling Hongguang 662.540 Geely Xingyuan 198.870 Hyundai Elantra 165.685 Tesla Model Y 171.987 Haval H6 163.415 BYD Seagull 171.936

Essas mudanças no mercado mostram como as preferências dos motoristas estão sempre evoluindo, refletindo tanto as necessidades de mobilidade quanto a economia em cada região. Agora, imagine a próxima vez que você estiver no volante, repensando quais modelos estão realmente definindo o rumo dos carros por aí!