Mudanças no gosto automotivo global em 20 anos

As vendas de carros novos ao redor do mundo sempre foram influenciadas por fatores econômicos e as preferências dos consumidores. Quando o crédito está fácil e as taxas de juros estão baixas, é comum ver as pessoas se jogando nas concessionárias em busca do carro dos sonhos. E claro, sempre rola aquela expectativa sobre quais modelos estão bombando no mercado.
A lista dos 10 carros mais vendidos em cada país dá uma boa ideia de como anda a saúde do mercado automotivo. Vamos dar uma olhada nos tops da Europa, EUA e China e como isso mudou nos últimos 20 anos.
Europa: a transição de hatchbacks para SUVs
Em 2005, os carros compactos dominavam a cena na Europa, especialmente os hatchbacks de marcas como Volkswagen, Opel e Renault. O Opel Astra foi o grande campeão logo no primeiro semestre, vendendo quase 276 mil unidades. Anos depois, a mudança começou a aparecer, e em 2015, o Nissan Qashqai mostrou que os SUVs estavam ganhando força, embora ainda estivesse atrás dos compactos.
Durante a pandemia em 2020, as vendas caíram, mas os hatchbacks como Golf e Clio mantiveram a liderança. Estranhamente, o único SUV a aparecer na lista era o Renault Captur. Agora, se olharmos para 2025, as coisas mudaram bastante. Guru do mercado, o Dacia Sandero se tornou o carro mais vendido, conquistando os motoristas pela sua acessibilidade e confiança.
Aqui vai um comparativo dos dez mais vendidos na Europa:
|10 mais vendidos na Europa
|Unidades vendidas em 2005
|10 mais vendidos na Europa
|Unidades vendidas em 2025
|Opel Astra
|275.814
|Dacia Sandero
|128.842
|Volkswagen Golf
|266.283
|Renault Clio
|122.489
|Ford Focus
|247.863
|Peugeot 208
|109.146
|Peugeot 206
|241.508
|Volkswagen T-Roc
|106.118
EUA: a queda dos sedãs
Nos Estados Unidos, a verdadeira revolução veio com a queda dos sedãs nos últimos anos. Em 2005, o Ford F-150 reinava absoltamente, mas ainda havia seis sedãs na lista, como Toyota Camry e Honda Accord. Fast forward para 2015, os SUVs começaram a entrar no jogo, e já em 2025, mesmo com o F-150 mantendo sua liderança, o Toyota RAV4 e o Honda CR-V começaram a brilhar, enquanto clássicos como o Accord saíam do top 10.
Dão só uma olhada nas vendas nos EUA:
|10 mais vendidos nos EUA
|Unidades vendidas em 2005
|10 mais vendidos nos EUA
|Unidades vendidas em 2025
|Ford F-150
|265.052
|Ford F-150
|256.571
|Toyota Camry
|216.607
|Toyota RAV4
|239.451
|Chevrolet Silverado
|200.852
|Honda CR-V
|212.561
China: a ascensão das marcas locais
O mercado chinês tem passado por uma revolução, com os consumidores deixando de lado as marcas estrangeiras. Em 2015, as montadoras não chinesas detinham 63% do mercado, mas agora, isso caiu para 37%. Marcas locais estão mostrando uma capacidade impressionante de inovação, o que fez com que apenas dois modelos estrangeiros entrassem no top 10 em 2025.
E aqui está um resumo da evolução no mercado chinês:
|Top 10 na China
|Unidades vendidas em 2015
|Top 10 na China
|Unidades vendidas em 2025
|Wuling Hongguang
|662.540
|Geely Xingyuan
|198.870
|Hyundai Elantra
|165.685
|Tesla Model Y
|171.987
|Haval H6
|163.415
|BYD Seagull
|171.936
Essas mudanças no mercado mostram como as preferências dos motoristas estão sempre evoluindo, refletindo tanto as necessidades de mobilidade quanto a economia em cada região. Agora, imagine a próxima vez que você estiver no volante, repensando quais modelos estão realmente definindo o rumo dos carros por aí!