Preço e fichas técnicas de carros na Fipe

O Renault Kardian Iconic surge como a nova versão top de linha para 2026, prometendo atrair a atenção dos automobilistas que buscam mais tecnologia e conforto em um SUV. Com um preço sugerido de R$ 149.990, essa novidade chega para superar sua antecessora, a Premiere Edition, e não decepcionar em comparação com concorrentes como o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera.

Essa versão Iconic mantém o motor 1.0 turbo flex de três cilindros TCe, oferecendo bons 125 cv e um torque de 22,4 kgfm. E aquele câmbio automatizado de dupla embreagem, que você pode optar na versão Iconic, traz um toque de sofisticação, enquanto a opção manual de seis marchas atende quem curte controle absoluto ao dirigir.

Desempenho e Consumo

Ao abordar o consumo, o Kardian não deixa a desejar. Com o câmbio automático, as cifras do Inmetro indicam que ele faz 8,8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada utilizando etanol. Para quem preferir gasolina, o desempenho melhora: 12,2 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. Isso já dá uma boa ideia do que esperar, especialmente em longas viagens onde cada litro conta.

Cores e Estilo

Uma mudança interessante na estética é a introdução da cor Azul Iron, que pode ser associada a um teto prata, criando um visual moderno e atraente. As opções de teto bicolor também estão disponíveis nas versões cinza e preta. Infelizmente, a cor laranja, que foi um destaque no lançamento anterior, é retirada de linha.

Itens de Série do Kardian Iconic

O novo Kardian Iconic vem recheado de itens que fazem a diferença no dia a dia. Entre os destaques, estão seis airbags, controle e limitador de velocidade, sensores de estacionamento e rodas de liga leve de 17 polegadas. Um mínimo detalhe, mas que faz toda a diferença para quem está acostumado a lidar com a correria do trânsito, é a chave presencial do tipo cartão e a partida remota do motor.

Para a galera que adora tecnologia, a nova central multimídia openR link de 10 polegadas faz um ótimo par com os seis alto-falantes e a câmera de ré. E quem já passou por situações de luz baixa pode ficar tranquilo: o carro conta com ajuste automático de faróis e sensores de estacionamento frontais e traseiros. Isso ajuda bastante, especialmente em manobras mais complicadas.

Ficha Técnica Resumida

Se você é curioso sobre a parte técnica, aqui vai um resumo dos principais pontos do Kardian Iconic 2026:

Motor: 1.0 TCe

1.0 TCe Câmbio: Automatizado DCT, 6 marchas

Automatizado DCT, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 125 cv a 5.000 rpm

125 cv a 5.000 rpm Torque: 22,4 kgfm (etanol)

22,4 kgfm (etanol) Consumo: 8,8 km/l na cidade (etanol) / 12,8 km/l (gasolina)

8,8 km/l na cidade (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) Espaço para Bagagem: 410 litros

Com esse pacote, o Kardian Iconic promete ser uma opção robusta para quem busca não só um carro, mas uma experiência ao volante. Seja nas viagens longas ou na rotina urbana, ele parece estar preparado para enfrentar qualquer desafio nas estradas do Brasil.