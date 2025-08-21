Mundo Automotivo

GWM apresenta nova geração do Haval H9 na China antes do Brasil

Autor Rodrigo Campos
GWM revela nova geração do Haval H9 na China, antes de chegar ao Brasil
Crédito da imagem: Haval

A Haval, marca do grupo chinês Great Wall Motor (GWM), acaba de revelar o novo SUV H9 de segunda geração. Essa novidade foi anunciada no dia 21 de agosto e promete manter as características marcantes da versão anterior, tanto no design externo quanto interno. As expectativas estão altas, pois essa versão deve trazer melhorias no desempenho e em tecnologias modernas, e sua estreia será no Salão do Automóvel de Chengdu, que acontecerá em 29 de agosto.

A versão atual do H9, que já está nas prateleiras da China desde setembro do ano passado, tem preços a partir de 199.900 yuans, cerca de R$155.436 na conversão atual. Para quem prefere o modelo a diesel, que chegou em dezembro, o preço inicial é de 233.900 yuans, equivalente a R$176.000. Ambos os modelos são acompanhados de tração integral e possuem dimensões robustas: 4,95 metros de comprimento e 1,93 metros de altura. Impressionante, não é? Eles têm até a capacidade de enfrentar alagamentos de até 800 mm de profundidade!

### Visual e Design

Baseando-se nas imagens teaser, o novo H9 mantém aqueles faróis redondos que já deram um toque especial à sua aparência. A grade frontal agora vem com detalhes totalmente pretos, assim como as molduras das janelas, aros, bagageiro e saias laterais. Fica a dúvida: será que vai se destacar ainda mais nas ruas? A capacidade de reboque continua forte, em 2,5 toneladas. Embora ainda não tenhamos todas as especificações do motor, a versão a gasolina entrega 221 cv e 385 Nm de torque, enquanto a diesel oferece 184 cv e um torque robusto de 490 Nm.

### Interior Confortável

No interior, o layout do H9 lembra bastante a versão anterior, com um volante de quatro raios e um painel de instrumentos de 10,25 polegadas alinhado com uma central multimídia de 14,6 polegadas. O tema bordô é clássico e elegante, e os detalhes fazem a diferença: saídas de ar retangulares e vários botões físicos tornam tudo mais prático. Para quem adora conforto ao dirigir, isso é música para os ouvidos!

### Produção Nacional

Aqui no Brasil, a GWM está acelerando sua presença com uma nova fábrica em Iracemápolis, São Paulo. Essa unidade já começou a produzir o Haval H6 e tem capacidade para fabricar 50 mil veículos por ano, podendo crescer ainda mais até 2026. E não para por aí! O H9 e a picape Poer P30 já estão em pré-venda, facilitando a vida de quem quer garantir seu novo carro diferente. O depósito para reservar um deles é de R$ 9 mil, e ainda vêm acompanhados de kits de acessórios exclusivos.

### Especificações Técnicas

Os modelos brasileiros do H9 virão equipados com um motor 2.4 turbodiesel, câmbio automático de nove marchas e tração 4×4, ajustados especialmente para o nosso mercado. O H9 vai contar com engate para reboque, rack de teto e uma caixa organizadora. Já a picape Poer P30 terá capota marítima, santo-antônio tubular e um sistema antifurto para o estepe. Para os apaixonados por tecnologia e conforto, o SUV vai oferecer faróis Full-LED, bancos de couro climatizados, câmera 360°, carregador por indução e até um sistema semiautônomo de condução.

### Perspectivas de Produção

A GWM está com grandes planos para o futuro, projetando produzir mais de 30 mil veículos em 2026 e, ao longo do tempo, alcançar 50 mil e até 100 mil. Isso certamente vai gerar uma série de empregos, tanto diretos quanto indiretos. O processo fabril no Brasil vai usar peças importadas, mas com soldagem, pintura e montagem feitas localmente, garantindo não só qualidade, mas também um produto brasileiro.

Assim, mais novidades e opções para a nossa paixão sobre rodas estão por vir, e tudo isso é uma excelente notícia para os amantes de carro por aqui!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

