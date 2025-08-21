GWM apresenta nova geração do Haval H9 na China antes do Brasil

A Haval, marca do grupo chinês Great Wall Motor (GWM), acaba de revelar o novo SUV H9 de segunda geração. Essa novidade foi anunciada no dia 21 de agosto e promete manter as características marcantes da versão anterior, tanto no design externo quanto interno. As expectativas estão altas, pois essa versão deve trazer melhorias no desempenho e em tecnologias modernas, e sua estreia será no Salão do Automóvel de Chengdu, que acontecerá em 29 de agosto.

A versão atual do H9, que já está nas prateleiras da China desde setembro do ano passado, tem preços a partir de 199.900 yuans, cerca de R$155.436 na conversão atual. Para quem prefere o modelo a diesel, que chegou em dezembro, o preço inicial é de 233.900 yuans, equivalente a R$176.000. Ambos os modelos são acompanhados de tração integral e possuem dimensões robustas: 4,95 metros de comprimento e 1,93 metros de altura. Impressionante, não é? Eles têm até a capacidade de enfrentar alagamentos de até 800 mm de profundidade!

### Visual e Design

Baseando-se nas imagens teaser, o novo H9 mantém aqueles faróis redondos que já deram um toque especial à sua aparência. A grade frontal agora vem com detalhes totalmente pretos, assim como as molduras das janelas, aros, bagageiro e saias laterais. Fica a dúvida: será que vai se destacar ainda mais nas ruas? A capacidade de reboque continua forte, em 2,5 toneladas. Embora ainda não tenhamos todas as especificações do motor, a versão a gasolina entrega 221 cv e 385 Nm de torque, enquanto a diesel oferece 184 cv e um torque robusto de 490 Nm.

### Interior Confortável

No interior, o layout do H9 lembra bastante a versão anterior, com um volante de quatro raios e um painel de instrumentos de 10,25 polegadas alinhado com uma central multimídia de 14,6 polegadas. O tema bordô é clássico e elegante, e os detalhes fazem a diferença: saídas de ar retangulares e vários botões físicos tornam tudo mais prático. Para quem adora conforto ao dirigir, isso é música para os ouvidos!

### Produção Nacional

Aqui no Brasil, a GWM está acelerando sua presença com uma nova fábrica em Iracemápolis, São Paulo. Essa unidade já começou a produzir o Haval H6 e tem capacidade para fabricar 50 mil veículos por ano, podendo crescer ainda mais até 2026. E não para por aí! O H9 e a picape Poer P30 já estão em pré-venda, facilitando a vida de quem quer garantir seu novo carro diferente. O depósito para reservar um deles é de R$ 9 mil, e ainda vêm acompanhados de kits de acessórios exclusivos.

### Especificações Técnicas

Os modelos brasileiros do H9 virão equipados com um motor 2.4 turbodiesel, câmbio automático de nove marchas e tração 4×4, ajustados especialmente para o nosso mercado. O H9 vai contar com engate para reboque, rack de teto e uma caixa organizadora. Já a picape Poer P30 terá capota marítima, santo-antônio tubular e um sistema antifurto para o estepe. Para os apaixonados por tecnologia e conforto, o SUV vai oferecer faróis Full-LED, bancos de couro climatizados, câmera 360°, carregador por indução e até um sistema semiautônomo de condução.

### Perspectivas de Produção

A GWM está com grandes planos para o futuro, projetando produzir mais de 30 mil veículos em 2026 e, ao longo do tempo, alcançar 50 mil e até 100 mil. Isso certamente vai gerar uma série de empregos, tanto diretos quanto indiretos. O processo fabril no Brasil vai usar peças importadas, mas com soldagem, pintura e montagem feitas localmente, garantindo não só qualidade, mas também um produto brasileiro.

Assim, mais novidades e opções para a nossa paixão sobre rodas estão por vir, e tudo isso é uma excelente notícia para os amantes de carro por aqui!