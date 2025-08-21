Globo muda trama de “Dona de Mim” e retira enredo polêmico

A novela “Dona de Mim”, escrita por Rosane Svartman, passou por mudanças significativas em sua trama. A emissora Globo decidiu retirar um dos arcos mais sensíveis que envolvia a personagem Kami, interpretada por Giovanna Lancellotti. Inicialmente, a história previa que Kami engravidasse após ser vítima de violência sexual por um personagem chamado Ronaldo, interpretado por Bernardo Schlegel.

A ideia original tinha como objetivo abordar questões delicadas, como aborto legal, a continuidade da gestação e a possibilidade de entregar a criança para adoção. Apesar da importância do tema, pesquisas de audiência internas apontaram que essa narrativa poderia ser considerada pesada demais para o horário das sete, que é conhecido por transmitir novelas mais leves e familiares.

Com essa decisão, a autora Rosane Svartman recebeu a orientação de reestruturar a história de Kami, mantendo a carga dramática, mas excluindo o enredo da gravidez. A nova abordagem foca nas consequências emocionais do trauma, sem avançar para os impactos de uma possível gestação.

Nos últimos anos, a Globo tem demonstrado um cuidado maior ao equilibrar a abordagem de temas ousados com a necessidade de entretenimento em suas tramas das sete. Embora a emissora reconheça a importância de discutir assuntos sociais, ela também considera a receptividade do público, que costuma ser composto por famílias assistindo juntas à televisão.

A emissora já enfrentou situações semelhantes em produções anteriores, onde certas histórias foram suavizadas para se adequar melhor ao perfil do horário. Neste caso, a decisão de manter a relevância do tema, mesmo que de forma reduzida, segue essa estratégia.

Após as alterações, “Dona de Mim” conseguiu estabilizar sua audiência, alcançando uma média de 21,2 pontos na Grande São Paulo, conforme dados da Kantar Ibope. Esse desempenho é superior ao da novela anterior, “Volta por Cima”, que fechou sua corrida com 20 pontos.

A trama “Dona de Mim” está programada para continuar no ar até janeiro de 2025, quando será substituída por “Coração Acelerado”, uma nova produção assinada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Além de Rosane Svartman, a novela conta com a colaboração de outros roteiristas como Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A direção artística é de Allan Fiterman, enquanto a direção geral fica por conta de Pedro Brenelli e a produção é de Mariana Pinheiro, com supervisão de gênero de José Luiz Villamarim.