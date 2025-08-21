esportivos que lembram os clássicos ainda estão por aí

Em um mundo onde tecnologia e conforto reinam, algumas marcas ainda se dedicam a celebrar as corridas de verdade e homenagear ícones do automobilismo, como Ayrton Senna. Recentemente, no Concours d’Elegance de Pebble Beach, na Califórnia, entre clássicos e protótipos futuristas, surgiu um carro britânico impressionante: o Nichols N1A Icon 88.

Pode ser que o nome "Nichols" não soe familiar, mas vale a pena prestar atenção. O carro é fruto do trabalho de Steve Nichols, o engenheiro por trás do icônico McLaren MP4/4, que fez história em 1988 com Ayrton Senna e Alain Prost, vencendo 15 das 16 corridas daquela temporada.

Performance e Design de Sobrenome

O Nichols N1A não é apenas uma beleza estética, mas uma verdadeira máquina de corrida legalizada para as ruas. Com uma estrutura tubular de alumínio, ele abriga um motor V8 aspirado de 7,0 litros — uma versão aprimorada do small-block LS3, que já equipou os Corvettes e Camaros entre 2008 e 2015. Após ajustes finos, esse motor gera respeitáveis 650 cv e é acoplado a um câmbio manual de seis marchas, entregue pela Graziano.

O que impressiona, de verdade, é o peso: apenas 900 kg! Essa leveza se deve em grande parte à carroceria feita de fibra de carbono com grafeno, um material proveniente da Fórmula 1. Isso resulta numa relação peso-potência de 1,38 kg/cv, comparável a um carro de corrida — para efeito de comparação, um Porsche 911 Carrera GT3 tem uma relação de 2,90 kg/cv. Quem já teve o prazer de acelerar um carro leve sabe o quanto isso impacta na agilidade e na resposta ao volante.

Uma Inspiração Clássica

O visual do N1A faz uma clara referência ao McLaren M1A, o primeiro carro da marca, lançado em 1963 para competições Can-Am. No entanto, a aerodinâmica foi finamente ajustada no túnel de vento da MIRA, garantindo um equilíbrio perfeito entre downforce e resistência ao ar.

A suspensão, com esquema de duplo braço oscilante, foi desenvolvida por Richard Hurdwell, um engenheiro com vasto histórico na Lotus. Os pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, em aros de 19 polegadas na frente e 20 polegadas atrás, oferecem um nível de aderência que faz qualquer entusiasta sorrir ao volante.

Pessoas que têm experiência em track days vão entender a**e sensação de dirigir o N1A**: é como se você estivesse completamente conectado com a pista. Os eletrônicos são mínimos — controle de tração vem de série, enquanto ABS e direção assistida são opcionais.

Luxo e Foco no Piloto

No interior, a inspiração no McLaren MP4/4 é visível. O pilotar é feito em uma posição reclinada, com um único assento e uma alavanca de câmbio que traz recordações de Senna. O uso de instrumentos analógicos e acabamentos em alumínio e couro de alta qualidade cria um ambiente focado, pensado para aqueles que realmente querem sentir cada curva e aceleração.

Tiragem Limitada

O N1A é o primeiro modelo da Nichols Cars, fundada em 2017 por Steve Nichols e John Minett. A missão deles? Criar um esportivo que una design clássico e engenharia de ponta. O N1A é como um McLaren M1A, mas homologado para as ruas e com um foco especial em track days.

Os primeiros 15 exemplares da série são batizados de “Icon 88”, uma homenagem às 15 vitórias do MP4/4 em 1988. O preço pode chegar a £ 375 mil, em torno de R$ 2,7 milhões, mas a ideia é que modelos futuros sejam mais acessíveis, evitando a concorrência com hipercarros caríssimos. No total, a produção será de 100 unidades.

Nos EUA, o modelo vai se beneficiar de regulamentações que são menos rigorosas em relação à segurança, permitindo uma abordagem mais flexível. Se o N1A conquistar o público, há planos de expandir a linha com mais carros potentes e leves, voltados para aqueles que amam velocidade, mas não abrem mão de andar nas ruas.