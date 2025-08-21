Peugeot anuncia chegada dos híbridos 208 e 2008; saiba mais

Chegou a hora de esquentar os motores! A Stellantis confirmou que novos híbridos flex vão pintar por aqui, e quem vai dar as caras primeiro são os Peugeot 208 e 2008. Assim como o Fiat Pulse e Fastback, eles virão com a inovação do motor T200 Hybrid, que é um sistema de eletrificação leve. E você sabe como todo entusiasta de carro adora ver novidades que tornam o dia a dia mais eficiente e divertido.

Esses novos Peugeot vão estar na pista já no próximo mês, equipados com a tecnologia Bio-Hybrid. Essa belezura promete uma combinação de potência e sustentabilidade. O motor 1.0 turbo flex de três cilindros vai gerar até 130 cv e incríveis 20,4 kgfm de torque. E, para garantir uma condução suave, vai rolar um câmbio automático CVT. Se você já pegou uma estrada longa, sabe a diferença que isso faz na hora da aceleração e na economia de combustível.

Agora, vamos falar do que tem de especial nessa nova tecnologia. O Bio-Hybrid substitui o motor de partida e o alternador por um BSG, que é um motor elétrico movido por correia. Ele não só faz essas funções, mas ajuda o motor a combustão na hora das acelerações, reduzindo a emissão de poluentes e o consumo de combustível. Um verdadeiro santo remédio para quem busca eficiência, né?

Esses carrões também contam com uma bateria de 12V, que é feita de íons de lítio. Isso mesmo, uma bateria extra só para dar aquele empurrão a mais na hora da necessidade. Para quem vive na correria do dia a dia, essa tecnologia pode ajudar demais.

Os motores dos novos Peugeot 208 e 2008 estão sendo fabricados no Polo Automotivo de Betim, Minas Gerais – isso já é um ponto positivo para a nacionalização da produção. E o design? Prepare-se! A primeira mudança visual que provavelmente vai notar é um emblema discreto que indicará a eletrificação, assim como nos novos modelos da Fiat.

Já pensou na sensação de dirigir um carro com essas tecnologias, sabendo que está fazendo uma escolha mais verde e sustentável? É aquela emoção que só um apaixonado por carros entende, misturada com a satisfação de contribuir para um futuro mais limpo.