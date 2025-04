Chega de esquecimento! Nova atualização do WhatsApp traz ferramenta que ajuda você a lembrar compromissos

Nova atualização do WhatsApp chega hoje trazendo mudanças importantes ao aplicativo. Saiba quais funções inteligentes prometem transformar completamente sua rotina nas próximas semanas.

A nova atualização do WhatsApp já está sendo testada e promete trazer mudanças importantes ao aplicativo que você usa diariamente. A partir de agora, os usuários poderão experimentar funcionalidades inéditas, que incluem lembretes personalizados e fotos de perfil criadas por inteligência artificial.

Essas novidades aparecem apenas para algumas versões do mensageiro, ou seja, ainda não disponível para todos. A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, quer transformar o WhatsApp num verdadeiro assistente pessoal, simplificando ainda mais a rotina dos usuários com lembretes inteligentes.

A ideia é tornar sua vida mais organizada usando comandos de texto simples, como em uma conversa comum. Será possível, por exemplo, pedir diretamente ao WhatsApp para enviar um lembrete de uma tarefa específica, como ligar para alguém, regar as plantas ou verificar a previsão do tempo.

WhatsApp libera nova atualização com recursos inéditos que vão mexer com seu perfil e organização pessoal. Veja como usar essas novidades antes dos outros usuários. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vão funcionar os novos lembretes?

Para usar a novidade, basta digitar comandos diretos, como Me lembre de pagar a conta amanhã às 14h ou Me envie um lembrete todo domingo para preparar o almoço. Assim, você recebe automaticamente mensagens avisando das tarefas na hora exata escolhida.

Esses lembretes ficarão organizados numa nova aba chamada Tarefas, dentro do próprio WhatsApp. Nela, será possível conferir, editar ou até mesmo apagar qualquer lembrete já programado, facilitando bastante a organização pessoal e reduzindo o uso de outros aplicativos.

Diferente de assistentes como Siri ou Alexa, a vantagem do WhatsApp será sua integração completa ao app de mensagens. Dessa forma, não será mais necessário trocar de aplicativo para consultar lembretes, pois tudo estará diretamente no WhatsApp, acessível a qualquer momento.

Foto de perfil com inteligência artificial

Além dos lembretes, a nova atualização do WhatsApp terá outra função que pode agradar muita gente: a criação automática de fotos de perfil personalizadas com inteligência artificial. Você poderá gerar imagens exclusivas com um simples comando de texto.

Funciona assim: você escreve uma breve descrição da imagem desejada e a Meta AI cria uma foto com base nas suas instruções. Você pode, por exemplo, pedir uma imagem com seu rosto em estilo desenho animado ou com efeitos divertidos para deixar seu perfil mais original.

Essa tecnologia é parecida com outras ferramentas de IA já conhecidas, como DALL-E ou Midjourney. A intenção é trazer uma experiência divertida e única, garantindo imagens otimizadas para o perfil do aplicativo, feitas especialmente para você pelo próprio WhatsApp.

Privacidade e segurança garantidas pela Meta

Sobre privacidade, é importante lembrar que a Meta promete total segurança nas novas funções. Segundo a empresa, a inteligência artificial não terá acesso às suas conversas privadas, já que elas continuarão protegidas por criptografia de ponta a ponta.

As interações feitas com a Meta AI ocorrerão em uma aba separada, garantindo que nenhuma informação pessoal ou mensagem particular seja vista. Você também terá o direito de apagar todas as interações com a IA sempre que quiser, protegendo ainda mais seus dados pessoais.

Mesmo assim, vale lembrar que as interações com o assistente virtual podem ser usadas pela empresa para aprimorar o serviço. A Meta promete cumprir as normas rigorosas de privacidade do Brasil (LGPD) e da Europa (GDPR), garantindo proteção aos usuários brasileiros.

Como testar antes das outras pessoas?

Se você quer experimentar a nova atualização do WhatsApp antes de todo mundo, existe um jeito simples. Basta participar do programa Beta do aplicativo na Google Play Store. Após fazer a inscrição, você poderá receber essas novidades assim que forem liberadas para testes.

Para isso, entre na página do WhatsApp na Play Store, vá até o final da página e clique em Participar do Programa Beta. Após aprovação, o aplicativo será atualizado automaticamente com as novidades para você testar antes da maioria dos usuários comuns.

Essas novas ferramentas são apenas o início de uma série de melhorias prometidas pela Meta. Em breve, o WhatsApp poderá oferecer ainda mais recursos inteligentes, como resumos de conversas, traduções instantâneas e sugestões automáticas de respostas, tornando sua experiência mais completa.