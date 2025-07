Dhomini, Eike e Radamés na D.R.; vote para salvar

Na noite de quarta-feira, dia 2, aconteceu a formação da nona D.R. (Zona de Risco) do Power Couple Brasil 7. Os casais que estão na berlinda são Adriana e Dhomini, Natália e Eike, e Caroline e Radamés. O público pode votar para decidir quem deve continuar no reality show.

Antes do início da votação, os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites anunciaram que Talira e Rafael foram os vencedores da Esfera do Poder. Com a vitória, o casal ganhou imunidade e teve o direito de indicar um dos outros casais para a berlinda. Talira escolheu Natália e Eike, explicando que eles têm um histórico de conflitos durante a competição.

A segunda vaga na D.R. foi atribuída a Caroline e Radamés, que apresentaram o pior saldo na semana. Após essa primeira indicação, os participantes votaram para escolher mais um casal para a zona de risco. Adriana e Dhomini receberam três votos e foram a escolha dos colegas.

A votação entre os casais foi a seguinte:

– Eike e Natália votaram em Rayanne e Victor

– Rafael e Talira votaram em Adriana e Dhomini

– Dhomini e Adriana votaram em Rayanne e Victor

– Caroline e Radamés também votaram em Adriana e Dhomini

– Rayanne e Victor completaram a votação indicando Adriana e Dhomini.

Além da formação da D.R., a edição também contou com a Prova dos Casais, onde um membro de cada dupla tinha que passar informações para o parceiro, a fim de resolver enigmas. A missão foi completada com sucesso por Caroline e Radamés, que conseguiram um tempo recorde e, como resultado, conquistaram um bônus de R$ 40 mil.