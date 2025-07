Jurassic World Rebirth deve arrecadar US$ 127 milhões na estreia

O filme “Jurassic World: Rebirth” deve abrir com um rendimento de aproximadamente 28 milhões de dólares nos primeiros dias de exibição nos Estados Unidos. Essa estreia está entre as 20 maiores arrecadações em uma quarta-feira na história do cinema. A expectativa é que o filme, lançado em 2 de julho, aproveite o feriado do Dia da Independência para garantir um total de 127,5 milhões de dólares nos primeiros cinco dias. Além disso, a produção estreia em muitos países ao redor do mundo, com uma previsão de arrecadação global superior a 250 milhões de dólares.

“Jurassic World: Rebirth” é o sétimo filme da franquia de ação e aventura, criado por Steven Spielberg e produzido pela Amblin Productions em colaboração com a Universal. O elenco conta com renomados atores como Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey.

Até agora, o desempenho do filme tem superado as expectativas iniciais. A direção é de Gareth Edwards, conhecido por “Rogue One: A Star Wars Story”, e o roteiro é assinado por David Koepp, escritor do primeiro “Jurassic Park”. A história gira em torno de uma equipe de resgate que se dirige a uma instalação de pesquisa na ilha que fez parte do primeiro filme da série. No trajeto, eles encontram uma família que ficou à deriva. A ilha, agora, é lar de criaturas perigosas que foram deixadas para trás.

Além dos protagonistas mencionados, o elenco inclui Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono e Audrina Miranda. Os produtores Frank Marshall e Patrick Crowley supervisionam a produção, com Spielberg e Denis Stewart atuando como produtores executivos.

Os três primeiros filmes da franquia “Jurassic World” formaram uma trilogia e cada um arrecadou mais de 1 bilhão de dólares globalmente, além de ter estreado com valores mais altos do que “Rebirth” nos Estados Unidos. Contudo, o custo de produção do novo filme foi menor, totalizando 225 milhões de dólares antes de marketing. Em comparação, “Jurassic World” (2015) estreou com 208,8 milhões de dólares, seguido por “Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018) com 148 milhões e “Jurassic World: Dominion” (2022) com 145 milhões, não ajustados pela inflação.

O primeiro filme da saga, “Jurassic Park”, lançado em junho de 1993 e dirigido por Spielberg, fez 47 milhões de dólares em sua estreia, um valor significativo para a época.

O envolvimento de Spielberg na produção de “Rebirth” é notável, especialmente porque o filme estabelece o tom para novos projetos da franquia.

Durante o feriado, outro filme que merece atenção é “F1: The Movie”, estrelado por Brad Pitt, que entra em sua segunda semana de exibição após uma estreia impressionante de 57 milhões de dólares nos Estados Unidos, sendo um excelente resultado para um filme sobre Fórmula 1.