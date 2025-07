Desempenho das duplas na décima prova dos casais do Power Couple

Desafio do Power Couple Brasil oferece prêmio de R$ 40 mil e elimina a imunidade

Restam apenas cinco casais na competição do Power Couple Brasil, mas apenas três chegarão à grande final. Nesse momento decisivo, a tensão aumenta, pois nem o casal vencedor da Prova dos Casais está livre da eliminação. O décimo desafio em dupla mudou as regras e, em vez de garantir imunidade, ofereceu um prêmio de R$ 40 mil.

Na prova mais recente, os casais mostraram suas habilidades e se esforçaram para garantir a melhor colocação. Rayanne e Victor foram os destaques, ocupando mais uma vez o primeiro lugar no ranking e acumulando um total de R$ 130 mil. Eles usaram sua vantagem para vetar Nat e Eike, excluindo-os da possibilidade de competição nessa rodada.

Os tempos que cada casal levou para completar a missão foram os seguintes:

Carol e Radamés: 05:57:86

Tali e Rafa: 06:41:69

Rayanne e Victor: 06:44:24

Adriana e Dhomini: 09:10:88

A expectativa agora é alta conforme os fãs do programa ficam atentos aos próximos episódios. O Power Couple Brasil vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na RECORD. Para quem não quer perder nenhum detalhe, é possível assinar o PlayPlus e acompanhar as câmeras 24 horas por dia.

Além disso, a competição passou por um mês repleto de emoções e estratégias, com várias rivalidades e momentos marcantes. No último mês, os casais enfrentaram desafios que testaram não apenas suas habilidades, mas também a resistência de seus relacionamentos. A interação entre eles e as tensões crescente prometem intensificar ainda mais a disputa.

Os próximos dias prometem ser decisivos na busca pela vitória, e os fãs do programa têm muito o que aguardar.