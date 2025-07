Kick surge como concorrente de Twitch, mas sucesso é controverso

Nos últimos três anos, a plataforma Kick se consolidou como uma concorrente de sucesso para a Twitch, principalmente devido ao seu modelo de negócios atraente e ao suporte financeiro substancial que recebe de um cassino online.

Kick é uma plataforma de streaming, assim como a Twitch, mas se destacou ao criar um espaço para streamers que não conseguiram contratos lucrativos em outras plataformas. Lançada em dezembro de 2022, a Kick rapidamente se tornou uma opção para esses criadores de conteúdo.

A principal fonte de recursos da Kick vem do cassino online Stake, que foi fundado por Ed Craven e Bijan Tehrani. O Stake opera com criptomoedas e oferece uma variedade de jogos, como caça-níqueis, blackjack e apostas em esportes. Esse suporte financeiro permite que a Kick ofereça condições vantajosas para os streamers.

O surgimento da Kick foi motivado em parte por mudanças na política da Twitch. Em setembro de 2022, a Twitch proibiu transmissões de jogos de cassino de provedores não regulamentados, como o Stake. Essa decisão impactou tanto o cassino, que perdeu uma valiosa plataforma de marketing, quanto os streamers, que tiveram sua fonte de renda prejudicada.

Diante dessa situação, Craven e Tehrani decidiram criar a Kick, oferecendo um espaço onde os streamers podiam voltar a transmitir conteúdos relacionados a jogos de azar. A plataforma se destacou por suas políticas mais flexíveis, uma divisão de receita mais atrativa e a permissão para streaming de jogos de azar, atraindo rapidamente streamers de várias partes do mundo. Entre os que migraram para a Kick, destacaram-se streamers internacionais e também criadores de conteúdo da Alemanha, como orangemorange e Scurrows.

A relação entre Kick e Stake é bastante interdependente. A Kick atua como uma vitrine para o Stake, promovendo o cassino por meio das transmissões. Assim, os espectadores da Kick se tornam potenciais novos usuários do Stake, o que gera mais receita para o cassino e permite que a Kick atraia ainda mais streamers.

Recentemente, figuras conhecidas como Asmongold e Tectone se juntaram à plataforma, embora não tenham contratos formais. Eles têm a liberdade de transmitir simultaneamente na Twitch e na Kick, o que pode aumentar sua renda.

Apesar do crescimento da Kick, a Twitch ainda é a plataforma mais estabelecida e com uma reputação mais sólida. Graças ao suporte financeiro do Stake, a Kick não precisa se preocupar tanto com a publicidade e pode oferecer valores altos para atrair streamers. No entanto, uma ex-streamer da Kick trouxe uma perspectiva diferente ao retornar à Twitch, afirmando que os ganhos na Kick não eram tão altos quanto anunciado e que os streamers eram incentivados a criar a imagem de lucros significativos, assinando acordos de confidencialidade.