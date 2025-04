Preço alto! Nova ‘taxa das blusinhas’ já está valendo e consumidor precisa se preparar

Taxa das blusinhas aumenta, encarecendo compras internacionais na Shein e Shopee. Veja agora como esse aumento pode afetar seu bolso nos próximos meses.

A taxa das blusinhas ficou mais cara e já começa a afetar diretamente o bolso das famílias brasileiras. Quem faz compras em sites internacionais, como Shein, Shopee e AliExpress, precisa se preparar para preços mais altos nas encomendas.

Esse aumento pesa especialmente para consumidores de baixa renda, que procuram roupas baratas nessas lojas. A taxa, criada no ano passado pelo Governo Federal, agora soma um novo aumento com a mudança na cobrança do ICMS, imposto estadual.

Diante dessas alterações, o custo total dos produtos importados pode subir até 50%, tornando bem difícil para muitas pessoas continuarem comprando. Entenda a seguir como fica agora a cobrança da taxa das blusinhas e quanto você vai precisar pagar a mais.

Sua compra online internacional ficou mais cara com aumento da taxa das blusinhas. Entenda como essa mudança mexe com o valor das suas encomendas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é taxa das blusinhas?

O termo taxa das blusinhas surgiu no ano passado, como nome popular para o imposto cobrado em compras internacionais feitas na internet. Ela vale para quem compra produtos baratos de até 50 dólares em lojas como Shein, Shopee ou AliExpress.

Antes, a taxa era de 20%, mas, desde hoje, além dessa porcentagem, você paga também mais ICMS. Esse imposto estadual passou de 17% para 20%, tornando ainda mais cara qualquer encomenda que venha de fora do Brasil.

Por que houve esse aumento?

Governos estaduais brasileiros decidiram aumentar essa cobrança na reunião que ocorreu em dezembro do ano passado. Eles acreditam que produtos importados têm vantagem injusta, porque pagam menos impostos que as mercadorias fabricadas aqui no Brasil.

Esses governos afirmam que, com impostos mais altos, as pessoas tendem a consumir mais produtos nacionais. Com isso, os produtos feitos aqui no país ganham força e o comércio brasileiro pode crescer e gerar mais empregos para as pessoas.

Consumidores criticam aumento das taxas

Consumidores e empresas que vendem na internet não concordam com essa explicação. A Shein, loja conhecida por vender roupas baratas, afirmou que o aumento atinge principalmente quem já tem pouco dinheiro, prejudicando as famílias das classes C, D e E.

Outro site popular, o AliExpress, também criticou o aumento e lembrou que os impostos já subiram muito nos últimos meses. Para eles, o consumidor brasileiro já paga um dos impostos mais altos do mundo, dificultando o acesso a produtos mais baratos.

Saiba calcular quanto vai pagar agora

Para não levar sustos, é bom aprender a calcular quanto sua compra vai custar com esses novos impostos. Vamos supor que você comprou uma blusinha de 50 reais e pagou mais 10 reais pelo frete internacional, somando 60 reais.

Sobre esses 60 reais, primeiro calcule 20%, que é a taxa das blusinhas. Você vai somar então mais 12 reais de imposto, subindo o valor para 72 reais. Agora, calcule o ICMS de 20% sobre esses 72 reais, somando mais 14,40 reais.

Sua compra, no fim das contas, vai custar 86,40 reais. Dessa forma, uma compra que inicialmente era barata fica bem mais cara, dificultando a vida de quem busca economizar nas compras internacionais.

Quais são os efeitos práticos para você?

O resultado dessas mudanças pode ser negativo para os consumidores brasileiros. Muitas famílias, especialmente as de baixa renda, vão ter dificuldades para continuar comprando produtos internacionais que antes eram acessíveis e baratos.

Outro efeito provável é que muitas pessoas parem de comprar produtos importados pela internet, diminuindo bastante as opções de compra. Com menos opções, fica difícil conseguir bons preços e variedades que antes você encontrava nessas lojas.

O comércio brasileiro pode ganhar com isso?

Por outro lado, os comerciantes brasileiros esperam que essa mudança ajude o comércio local. Eles apostam que os consumidores vão comprar mais produtos nacionais, fortalecendo as lojas brasileiras e movimentando a economia do país.

Porém, é importante lembrar que muitas pessoas compram fora porque encontram preços melhores e produtos diferentes. Se os preços aqui continuarem altos, as famílias de menor renda não terão vantagens reais, apenas menos opções acessíveis.