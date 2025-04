Celular Seguro: entenda como proteger seu aparelho com ajuda do governo!

Através do programa Celular Seguro, é possível ter acesso a um app completo que ajuda os brasileiros em caso de perda ou roubo a não se prejudicarem mais.

O roubo e furto de celulares seguem como um dos crimes mais recorrentes no Brasil, afetando milhares de pessoas todos os anos. Entre janeiro e dezembro de 2024, mais de 183 mil aparelhos foram subtraídos apenas em um estado do país, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública.

Apesar da redução de 7% em relação a 2023, quando mais de 196 mil dispositivos foram roubados ou furtados, o número ainda preocupa autoridades e cidadãos. O aumento da digitalização e a dependência dos smartphones tornam esse crime ainda mais impactante, devido aos apps bancários, por exemplo.

Para enfrentar essa realidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública desenvolveu o programa Celular Seguro, uma iniciativa que facilita o bloqueio imediato do aparelho e dos aplicativos financeiros, reduzindo os danos causados por esse tipo de crime.

Através do Celular Seguro, você pode proteger seu aparelho com ajuda do governo e ficar tranquilo. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

O que é e como funciona o Celular Seguro?

O programa Celular Seguro foi criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater o roubo e o furto de celulares no Brasil. Ele permite que qualquer pessoa acione um alerta em caso de perda, furto ou roubo, bloqueando automaticamente o dispositivo, evitando acesso aos apps.

Dessa forma, criminosos não conseguem utilizar os serviços financeiros cadastrados no celular, protegendo as vítimas de prejuízos maiores. Ele conta com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e operadoras de telefonia.

O funcionamento do Celular Seguro é simples e acessível para qualquer cidadão. Para utilizar o serviço, é necessário cadastrar o aparelho no sistema, disponível tanto em site quanto em aplicativo. Assim, caso o usuário enfrente uma situação de roubo ou furto, pode emitir um alerta imediatamente.

Além de proteger dados bancários, o Celular Seguro também impede que o criminoso utilize a linha telefônica do aparelho roubado. O bloqueio do chip e do IMEI do celular impossibilita chamadas, acesso à internet e outros serviços, tornando o dispositivo inutilizável.

Saiba mais: Banco Central ameaça o fim do Nubank; entenda o que está em jogo para os clientes

Tem como recuperar os celulares perdidos com o app?

O Celular Seguro não tem como principal objetivo recuperar aparelhos roubados ou furtados, mas sim minimizar os prejuízos causados por esse tipo de crime. No entanto, o uso do sistema pode aumentar as chances de recuperação do celular. Além disso, o número do IMEI registrado facilita sua identificação.

Quando um alerta é emitido pelo usuário ou por uma pessoa de confiança, as instituições parceiras são notificadas e adotam medidas de restrição ao uso do aparelho. Bancos, operadoras de telefonia e outros serviços vinculados ao dispositivo recebem o aviso e bloqueiam automaticamente o acesso.

Embora o aplicativo ofereça medidas eficientes para proteger as informações e restringir o uso do aparelho, a recuperação do celular ainda depende da ação das autoridades. Portanto, além de registrar o alerta no Celular Seguro, é essencial comunicar o crime à polícia.

Veja outros: Chega de esquecimento! Nova atualização do WhatsApp traz ferramenta que ajuda você a lembrar compromissos

Como baixar e usar o Celular Seguro?

O primeiro passo para utilizar o Celular Seguro é baixar o aplicativo, disponível para dispositivos Android e iOS. Basta acessar a loja de aplicativos do celular, pesquisar por “Celular Seguro” e instalar a plataforma oficial. O programa também pode ser acessado pelo site oficial do governo.

Após a instalação, o usuário deve realizar o login utilizando sua conta Gov.br. Esse cadastro é essencial para garantir a segurança das informações e impedir que pessoas não autorizadas acessem o sistema. Ao entrar na plataforma, o usuário precisa aceitar os Termos de Uso também.

Com a conta ativada, é possível cadastrar o aparelho e adicionar pessoas de confiança, que poderão emitir alertas em nome do usuário caso o celular seja roubado. O sistema permite registrar vários dispositivos, desde que a linha telefônica esteja vinculada ao CPF do titular.

Em caso de furto ou roubo, basta acessar o aplicativo ou o site e emitir um alerta. A partir desse momento, os bloqueios são acionados automaticamente, garantindo a segurança das informações e prevenindo fraudes financeiras.

Como criar uma conta Gov.br?

Para utilizar o Celular Seguro, é obrigatório ter uma conta Gov.br, plataforma digital do governo federal que reúne diversos serviços públicos. O cadastro pode ser feito pelo site oficial ou pelo aplicativo Gov.br. O processo é simples e gratuito, exigindo apenas o CPF do usuário e algumas informações básicas.

Ao acessar a plataforma, o usuário deve selecionar a opção “Criar conta” e preencher os campos com seus dados pessoais. Em seguida, o sistema pode solicitar uma verificação de identidade, que pode ser feita por meio de reconhecimento facial, validação bancária ou confirmação de informações do INSS.

Depois de concluir o cadastro, é possível utilizar a conta Gov.br para acessar diversos serviços, incluindo o Celular Seguro. O login é realizado com o CPF e a senha cadastrada, garantindo a segurança das informações e impedindo acessos não autorizados.

Com isso, o usuário pode registrar seu celular no programa e acionar os bloqueios necessários caso enfrente uma situação de roubo ou furto, protegendo seus dados e dificultando o uso do aparelho por criminosos. O app do Gov.br também dá acesso a diversos outros serviços.

Veja mais: Preço alto! Nova ‘taxa das blusinhas’ já está valendo e consumidor precisa se preparar