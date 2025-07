Hamilton sonha com bom resultado no GP da Grã-Bretanha após treino forte

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, destacou que está otimista para o fim de semana no Grande Prêmio da Grã-Bretanha após um desempenho promissor nas primeiras sessões de treinos na sexta-feira. Ele conseguiu o melhor tempo na primeira sessão e terminou em terceiro na segunda.

Hamilton, que já venceu nove vezes em Silverstone, acredita que a velocidade da Ferrari é real e pode proporcionar boas chances para a corrida de domingo. Ele comentou sobre a empolgação de correr em casa, afirmando que é muito gratificante estar no volante da Ferrari no icônico circuito britânico.

O piloto refletiu sobre o dia, dizendo que foi uma experiência positiva. Ele observou que mesmo com McLaren e Red Bull apresentando melhorias em seus carros, a Ferrari ainda consegue competir bem, o que é um sinal encorajador. Hamilton reafirmou sua intenção de se preparar da melhor forma possível para alcançar os melhores resultados.

Na última corrida em Áustria, Hamilton obteve o seu melhor resultado pela Ferrari, terminando em quarto lugar. Ele mencionou que está se acostumando com o carro SF-25, reconhecendo que teve dificuldades no passado em comparação com seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Ele sente que está avançando com a compreensão do carro e se sentindo mais à vontade.

Apesar de enfrentar alguns desafios na segunda sessão, Hamilton está ciente das mudanças necessárias para melhorar o desempenho nas próximas etapas.

Charles Leclerc também teve um bom desempenho na sexta-feira, terminando em quarto na primeira sessão e em segundo na segunda. Embora tenha notado que ainda falta um pouco de velocidade em uma volta única em comparação a Lando Norris e a McLaren, ele está confiante de que a Ferrari poderá ser competitiva na corrida. Leclerc mencionou que o dia foi positivo e que a equipe precisa encontrar mais velocidade para a classificação. Ele acredita que, em ritmo de corrida, a Ferrari está forte e pode ser uma ameaça aos adversários, destacando a necessidade de um avanço na performance de classificação.