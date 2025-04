Calendário do Bolsa Família 2025: veja como consultar e acompanhe as datas!

O calendário do Bolsa Família 2025 já foi divulgado no início do ano, assim como o governo sempre faz com todos os cronogramas de benefícios sociais.

O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do Brasil, criado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Ele garante uma transferência direta de renda para que essas famílias possam ter acesso a alimentação, educação e saúde.

Além do apoio financeiro, o programa estabelece critérios e compromissos que os beneficiários devem seguir para continuar recebendo o auxílio. Isso inclui a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes e atualização do calendário de vacinação.

O objetivo é não apenas fornecer assistência imediata, mas também contribuir para a melhoria das condições de vida e a inclusão social das famílias mais necessitadas. Com a reformulação do programa nos últimos anos, novos adicionais foram criados para garantir um suporte ainda maior.

O calendário do Bolsa Família 2025 já está disponível. Veja como ter acesso aos pagamentos. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Quem pode receber o Bolsa Família?

A elegibilidade para o Bolsa Família segue critérios específicos para garantir que o benefício seja direcionado às famílias que realmente necessitam. O principal requisito é ter uma renda mensal por pessoa de até R$ 218, indicando que você está na linha da pobreza ou abaixo.

Para calcular se a família se encaixa nesse critério, basta somar a renda total do grupo familiar e dividir pelo número de integrantes. Se o resultado for inferior a esse valor, a família pode ser incluída no programa. sem nenhum problema. Do contrário, não será aceita.

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), sistema utilizado pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e passa por uma análise de critério.

Contudo, é importante lembrar que estar cadastrado no CadÚnico não garante a entrada imediata no Bolsa Família, pois a concessão do benefício depende da disponibilidade de vagas e da priorização feita pelo governo, mas geralmente não demora a acontecer.

Saiba mais: Banco Central ameaça o fim do Nubank; entenda o que está em jogo para os clientes

Quais as regras para receber os adicionais?

Além do valor base do Bolsa Família, alguns beneficiários têm direito a adicionais, criados para atender grupos específicos que necessitam de maior suporte financeiro. Esses adicionais são concedidos automaticamente para famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos.

O Benefício Primeira Infância é um dos principais adicionais e destina-se às famílias que possuem crianças de até seis anos. Cada criança nessa faixa etária garante um valor extra no benefício mensal. Já o Benefício Variável Familiar é direcionado para gestantes, crianças e adolescentes de até 17 anos.

Outro benefício importante é o Benefício Variável Nutriz, que atende famílias com bebês de até sete meses. Esse adicional busca garantir uma alimentação adequada nos primeiros meses de vida, período essencial para o desenvolvimento infantil.

Além disso, o Benefício Extraordinário de Transição foi criado para assegurar que nenhuma família receba um valor menor do que recebia no programa anterior, garantindo estabilidade financeira durante a mudança de regras do Bolsa Família.

Fique de olho: Preço alto! Nova ‘taxa das blusinhas’ já está valendo e consumidor precisa se preparar

Calendário do Bolsa Família 2025

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo um cronograma baseado no final do Número de Identificação Social (NIS). A exceção acontece em dezembro, quando o governo antecipa os depósitos para evitar transtornos no período das festas de fim de ano.

Mês Período de Pagamento Abril 15/4 a 30/4 Maio 19/5 a 30/5 Junho 16/6 a 30/6 Julho 18/7 a 31/7 Agosto 18/8 a 29/8 Setembro 17/9 a 30/9 Outubro 20/10 a 31/10 Novembro 14/11 a 28/11 Dezembro 10/12 a 23/12 Fonte: Gov.br

Calendário do Bolsa Família em abril

Os pagamentos de abril de 2025 seguirão o cronograma abaixo, conforme o final do NIS de cada beneficiário:

Final do NIS Data de Pagamento 1 15/4 2 16/4 3 17/4 4 22/4 5 23/4 6 24/4 7 25/4 8 28/4 9 29/4 0 30/4 Fonte: Gov.br

Os beneficiários podem acessar os valores pelo aplicativo Caixa Tem e movimentar o dinheiro diretamente pelo celular. Além disso, podem utilizar o cartão do programa para realizar compras em estabelecimentos comerciais ou sacar o benefício em caixas, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Veja mais: Minha CNH está vencida há mais de um ano, ainda dá para renovar? Entenda!