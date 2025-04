Veja como consultar pontos na carteira de habilitação de forma prática!

Muitos condutores não sabem a situação da sua CNH até receberem uma surpresa ruim. Por isso é importante aprender como consultar pontos na carteira de habilitação.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento fundamental para quem deseja conduzir veículos no Brasil. Além de comprovar que o motorista está apto a dirigir, ela também serve como um registro oficial das infrações cometidas no trânsito.

O sistema de pontos na CNH permite que as autoridades de trânsito monitorem a conduta dos motoristas, aplicando penalidades de acordo com a gravidade das infrações cometidas. Dessa forma, saber como consultar os pontos na carteira de habilitação pode ajudar o condutor a evitar a suspensão.

Com a digitalização dos serviços de trânsito, a consulta e o gerenciamento da CNH se tornaram mais acessíveis, garantindo mais praticidade e segurança aos motoristas. Então, você sequer precisa sair de casa e ir ao Detran para fazer isso hoje em dia.

Se você quer saber se corre risco de perder a CNH, veja como consultar pontos na carteira de habilitação. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Como funciona o sistema de pontos na habilitação?

Classificação das infrações : Cada infração cometida no trânsito possui um valor específico de pontuação, definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Infrações leves adicionam 3 pontos à CNH, enquanto infrações médias resultam em 4 pontos. Infrações graves somam 5 pontos e infrações gravíssimas adicionam 7 pontos ao prontuário do condutor.

: Cada infração cometida no trânsito possui um valor específico de pontuação, definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Infrações leves adicionam 3 pontos à CNH, enquanto infrações médias resultam em 4 pontos. Infrações graves somam 5 pontos e infrações gravíssimas adicionam 7 pontos ao prontuário do condutor. Acúmulo de pontos : A pontuação na CNH não é imediata. Após o registro da infração, os pontos são adicionados ao sistema, e o condutor pode acompanhá-los por meio dos canais oficiais do Detran. O acúmulo excessivo de pontos pode resultar na suspensão do direito de dirigir.

: A pontuação na CNH não é imediata. Após o registro da infração, os pontos são adicionados ao sistema, e o condutor pode acompanhá-los por meio dos canais oficiais do Detran. O acúmulo excessivo de pontos pode resultar na suspensão do direito de dirigir. Impacto na habilitação: Quando o motorista acumula um número elevado de pontos dentro de um período de 12 meses, ele pode perder temporariamente o direito de dirigir. Além disso, algumas infrações gravíssimas podem levar à suspensão direta da CNH, independentemente da pontuação acumulada.

Com quantos pontos eu perco a CNH?

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece diferentes limites de pontuação para a suspensão da CNH, dependendo do histórico do condutor. Motoristas que não cometeram infrações gravíssimas nos últimos 12 meses podem acumular até 40 pontos antes de sofrer penalidades.

Se houver uma infração gravíssima nesse período, o limite cai para 30 pontos. Já os motoristas que cometeram duas ou mais infrações gravíssimas nos últimos 12 meses podem perder a CNH ao atingir 20 pontos, porque o sistema mudou desde a última atualização.

Quando o condutor atinge o limite de pontos, ele pode ter a habilitação suspensa por um período que varia conforme a gravidade das infrações. Nesse caso, ele precisa cumprir o prazo de suspensão determinado pelo órgão de trânsito e realizar um curso de reciclagem para recuperar o direito de dirigir.

Além disso, infrações específicas, como dirigir sob efeito de álcool ou participar de rachas, podem levar à suspensão imediata da habilitação, independentemente do número de pontos acumulados. Então é bom tomar cuidado não só com o acúmulo, mas com as infrações.

Depois de quanto tempo eles somem?

Os pontos acumulados na CNH não são permanentes e expiram após 12 meses contados a partir da data da infração. Isso significa que, se um motorista cometeu uma infração em março de um determinado ano, essa pontuação será removida automaticamente do prontuário em março do ano seguinte.

Como consultar pontos na carteira de habilitação?

Acesso ao site do Detran : Cada estado possui um portal específico onde os motoristas podem consultar a pontuação da CNH. Basta acessar o site do Detran do estado de emissão da carteira, fazer login com os dados pessoais e localizar a opção de consulta de pontos.

: Cada estado possui um portal específico onde os motoristas podem consultar a pontuação da CNH. Basta acessar o site do Detran do estado de emissão da carteira, fazer login com os dados pessoais e localizar a opção de consulta de pontos. Aplicativo do Detran : Muitos estados disponibilizam um aplicativo oficial para facilitar o acesso aos serviços de trânsito. A consulta pode ser feita diretamente pelo celular, bastando inserir os dados da CNH e CPF do condutor.

: Muitos estados disponibilizam um aplicativo oficial para facilitar o acesso aos serviços de trânsito. A consulta pode ser feita diretamente pelo celular, bastando inserir os dados da CNH e CPF do condutor. Atendimento presencial no Detran: Caso o motorista prefira, ele pode se dirigir a um posto do Detran com um documento de identificação e solicitar a consulta dos pontos presencialmente. Esse serviço é realizado de forma rápida e permite esclarecer dúvidas diretamente com os atendentes.

Como baixar a CNH digital

Baixar o aplicativo : A CNH digital está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O primeiro passo é acessar a loja de aplicativos do celular, buscar pelo CDT e instalar o app.

: A CNH digital está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O primeiro passo é acessar a loja de aplicativos do celular, buscar pelo CDT e instalar o app. Fazer login no gov.br : Para ativar a CNH digital, o condutor precisa ter uma conta no portal gov.br. Caso ainda não tenha, pode criar gratuitamente no próprio aplicativo.

: Para ativar a CNH digital, o condutor precisa ter uma conta no portal gov.br. Caso ainda não tenha, pode criar gratuitamente no próprio aplicativo. Acessar a seção de habilitação : No menu principal do aplicativo, basta selecionar a opção “Habilitação” e clicar em “Baixar CNH”.

: No menu principal do aplicativo, basta selecionar a opção “Habilitação” e clicar em “Baixar CNH”. Informar os dados da CNH física : O sistema solicitará o número de registro e o código de segurança que estão impressos na CNH física. Essas informações são necessárias para validar o documento no aplicativo.

: O sistema solicitará o número de registro e o código de segurança que estão impressos na CNH física. Essas informações são necessárias para validar o documento no aplicativo. Criar uma chave de acesso : O app pedirá a criação de uma senha de quatro dígitos para proteger os dados. Essa chave será necessária para acessar a CNH digital sempre que for necessário.

: O app pedirá a criação de uma senha de quatro dígitos para proteger os dados. Essa chave será necessária para acessar a CNH digital sempre que for necessário. Finalizar o processo: Após concluir essas etapas, a CNH digital ficará disponível no aplicativo e poderá ser utilizada sempre que for necessário.

A CNH digital é uma solução prática que substitui a versão impressa e oferece diversas funcionalidades para os motoristas. Além de facilitar o acesso ao documento, ela permite que o condutor consulte a pontuação acumulada na habilitação de forma rápida e segura.

