Charlize Theron fala sobre Old Guard 2 e Furiosa

Charlize Theron não tinha planos de fazer uma sequência de “The Old Guard”, lançado em 2020. No entanto, como o filme se tornou um dos mais assistidos da Netflix, as condições para a produção de um segundo filme se alinharam. No final do primeiro filme, a história de Quỳnh, interpretada por Veronica Ngô, deixou um gancho, mostrando que ela havia sido libertada de seu destino subaquático. Essa trama adicional não foi pensada como isca para uma sequência, mas reflete a ideia de que a jornada dos guerreiros imortais é eterna.

Agora, com a diretora Victoria Mahoney no comando, “The Old Guard 2” traz de volta Andy e sua equipe com o objetivo renovado de fazer o bem. Andy, que se adapta à sua nova condição de mortal, enfrenta novos desafios com o retorno de Quỳnh e a aparição de uma nova personagem enigmática, conhecida como Discord, interpretada por Uma Thurman. Assim como no filme anterior, a sequência termina com um cliffhanger intrigante.

Quando questionada sobre a possibilidade de um terceiro filme, Theron afirma que não se sente confiante, uma lição que aprendeu ao longo dos anos na indústria cinematográfica. Ela destacou que é uma sorte que a Netflix não tenha forçado uma continuação antes de haver uma nova história sólida.

Além disso, Theron se prepara para se juntar ao elenco de “The Odyssey”, de Christopher Nolan, onde interpretará Circe. Ela expressou sua empolgação, embora reconheça que se sentirá como a nova integrante em um projeto já em andamento.

A atriz também comentou sobre a recente decisão de recast de “Furiosa”, o prelúdio de “Mad Max: Fury Road”, onde Anya Taylor-Joy assumiu o papel que Theron viveu. Apesar de sua admiração por Taylor-Joy, Theron descreveu a recast como um processo difícil para ela, já que se identificou profundamente com a personagem.

Falando sobre a produção de “Fury Road”, ela mencionou que uma adaptação da história nos bastidores do filme poderia ser interessante, mas nunca pensou nisso antes. Theron acredita que seria interessante ver uma atriz famosa interpretá-la.

Recentemente, Theron também falou sobre a importância dos dublês no cinema e como, finalmente, a comunidade de dublês está recebendo reconhecimento merecido. No contexto de “The Old Guard 2”, ela destacou que sua personagem, Andy, ainda luta de forma poderosa, mas agora com a responsabilidade de usar suas companheiras como proteção.

A interação entre Theron e Thurman no filme foi bem recebida, especialmente porque ambas são muito respeitadas na indústria de ação cinematográfica. Theron expressou seu entusiasmo em trabalhar ao lado de Thurman, a quem considera uma grande inspiração.

O filme “The Old Guard 2” estreará na Netflix no dia 2 de julho. A produção enfrentou desafios devido à pandemia, mas Theron acredita que a equipe usou o tempo a seu favor, resultando em um produto final que respeita a essência do primeiro filme, mantendo suas raízes.

Com questões de continuidade e mudanças de personagem, Theron permanece otimista sobre o futuro de “The Old Guard” e espera que os espectadores fiquem tão empolgados quanto ela com essa nova jornada cinematográfica.