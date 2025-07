Melhores Airbnbs próximos ao Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

O evento da Copa do Mundo está chegando a Atlanta, e muitos visitantes estão buscando opções de hospedagem próximas ao Mercedes-Benz Stadium, famoso por receber jogos e eventos importantes. Aqui estão algumas sugestões de acomodações localizadas a uma curta distância do estádio, com características e preços diversos.

Uma opção é uma casa de três quartos em Castleberry Hill, que está a apenas 10 minutos a pé do estádio. A hospedagem tem três banheiros, o que garante privacidade para todos os hóspedes. Além de um deck privado com vista para o horizonte da cidade, o local oferece uma cozinha completa, ideal para quem quiser preparar suas refeições. Há diversos restaurantes e arte de rua na Peters Street, que fica a uma quadra de distância. O custo pela noite é de R$ 225 e acomoda até seis pessoas.

Outra alternativa é um loft espaçoso de um quarto, também em Castleberry Hill, que ocupa um edifício histórico. Este local mantém elementos como tijolos expostos e piso de madeira recuperado, dando um toque rústico e charmoso. A cozinha está equipada com aparelhos de alto nível, e os hóspedes têm acesso a uma vaga de estacionamento coberto. O preço é de R$ 307 por noite, para até três pessoas.

Para famílias ou grupos maiores, um apartamento de dois quartos, que pode acomodar até seis hóspedes, está a apenas duas quadras do estádio. O apartamento é bem equipado e possui um lounge na cobertura. Se preferir, o anfitrião pode organizar um chef particular para um jantar especial. O custo da hospedagem é de R$ 307 por noite.

Um estúdio colorido na área de Margaritaville é outra opção atraente, conhecida por sua atmosfera vibrante e proximidade de ótimas opções de bebida, incluindo uma cervejaria famosa. O espaço acomoda até quatro pessoas e custa R$ 144 por noite. O estúdio possui um ambiente limpo e simpático, com estacionamento disponível por R$ 55 a cada noite.

Se a preferência é por uma casa, há uma oportunidade de aluguel de uma residência com três quartos e um quintal, situada a poucos passos do estádio. Acomoda até seis pessoas e tem um preço de R$ 224 por noite. O local é elogiado pela atenção do anfitrião, que garante uma experiência familiar.

Ainda há opções modernas, como um condomínio de dois quartos que oferece vista para o horizonte de Atlanta, além de um surpreendente bowling na cobertura. Este aluguel, que possui estacionamento para dois carros, tem uma tarifa de R$ 155 por noite e acomoda até quatro pessoas.

Para quem busca um espaço personalizado, um apartamento em um garaje com decoração de meio século oferece conforto e proximidade com as atrações centrais. Ajudando na comodidade, o espaço custa R$ 300 a noite e também acolhe até três hóspedes.

Por fim, um duplex localizado a 15 minutos de carro do estádio possui um deslumbrante terraço com uma banheira de cobre e, além de um espaço bem equipado, tem um custo de R$ 272 por noite, com capacidade para até seis pessoas.

Com várias opções que se encaixam em diferentes orçamentos e preferências, viajantes têm à disposição uma variedade de acomodações que garantem proximidade com o coração da ação durante a Copa do Mundo em Atlanta.