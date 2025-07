Perda financeira pode ocorrer antes da visita ao imóvel

Nos últimos anos, a demanda por imóveis para locação tem aumentado, o que chamou a atenção para um problema crescente: o golpe do aluguel antecipado. Esse tipo de fraude se intensifica em períodos de alta procura, como no início do ano letivo ou durante grandes eventos, quando muitas pessoas buscam moradias temporárias ou definitivas. Infelizmente, muitos acabam se tornando vítimas de criminosos que aproveitam a pressa e a falta de informação dos interessados.

O golpe do aluguel antecipado funciona da seguinte forma: fraudulentos criam anúncios de imóveis que não existem ou que não estão disponíveis para locação, exigindo o pagamento de valores adiantados para assegurar a reserva. Esses golpistas costumam usar fotos reais de propriedades, retiradas de anúncios legítimos, para dar mais credibilidade à fraude. Após receberem o depósito, desaparecem, deixando as vítimas com prejuízos financeiros e muita frustração.

Como o golpe é aplicado?

A aplicação desse golpe segue um padrão observado em várias regiões do Brasil. Os criminosos publicam anúncios chamativos em sites de classificados, redes sociais ou aplicativos de aluguel, muitas vezes com preços abaixo do mercado para atrair mais candidatos. Quando a vítima demonstra interesse, é pressionada a tomar uma decisão rápida, sob a justificativa de que há outros interessados ou que a oferta é por tempo limitado.

Em muitos casos, os golpistas pedem o envio de documentos pessoais e o pagamento de uma quantia antecipada, seja como caução, taxa de reserva ou adiantamento do aluguel. Depois que o pagamento é feito, o criminoso interrompe o contato, e o imóvel prometido nunca é entregue. Essa prática tem se tornado mais sofisticada, com o uso de contratos falsos e perfis enganosos nas plataformas digitais.

Sinais de alerta

Para evitar cair em um golpe desse tipo, é importante ficar atento a alguns sinais de alerta:

Preço muito abaixo do valor de mercado para imóveis semelhantes na mesma região.

Solicitação de pagamento antecipado sem a possibilidade de visitar o imóvel.

Pressão excessiva para fechar o negócio, com ameaças de que a oportunidade pode ser perdida.

Recusa em mostrar o imóvel pessoalmente ou alegações de que o proprietário está fora da cidade.

Uso de perfis ou contatos que não pertencem a imobiliárias conhecidas.

Falta de informações detalhadas sobre o imóvel ou contratos de locação duvidosos.

Como se proteger?

Algumas medidas de precaução podem ajudar a reduzir o risco de ser vítima de fraudes. Aqui estão algumas recomendações:

Desconfie de ofertas com valores muito baixos em comparação ao mercado. Evite realizar pagamentos antes de visitar o imóvel e confirmar sua existência. Pesquise o endereço e verifique se o imóvel está listado em outros sites. Prefira negociar com imobiliárias ou corretores registrados. Solicite referências e verifique a identidade do locador. Leia atentamente o contrato e busque orientação jurídica, se necessário.

O que fazer se você foi alvo de um golpe?

Se você suspeitar de uma fraude ou já tiver sido enganado, reúna todas as informações possíveis, como comprovantes de pagamento e conversas trocadas. O próximo passo é registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou pela internet, caso esse serviço esteja disponível na sua região. Além disso, informe a plataforma onde o anúncio foi publicado para que outros não sejam prejudicados.

O golpe do aluguel antecipado é uma prática que exige atenção redobrada de quem busca um imóvel. A informação sobre os riscos, a adoção de medidas preventivas e a cautela em relação a propostas muito vantajosas são essenciais para evitar problemas e garantir uma locação segura.