Como baixar a CNH digital? Tem que criar conta Gov.br? Confira!

Saber como baixar a CNH digital pode ser uma das melhores informações que qualquer motorista vai conquistar, não precisando andar com o documento original em mãos.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento essencial para quem deseja conduzir veículos no Brasil. Além de comprovar a aptidão do motorista, a CNH também contém informações importantes sobre infrações, categoria de habilitação e validade.

Com os avanços tecnológicos, a versão digital desse documento se tornou uma alternativa prática e segura para motoristas de todo o país. A CNH digital não apenas substitui a versão impressa, mas também traz uma série de funcionalidades que facilitam a vida dos condutores.

Além de eliminar a necessidade de portar o documento físico, ela oferece mais segurança e acessibilidade ao integrar diversas funções diretamente no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Com essa inovação, os motoristas podem acessar suas informações com poucos toques na tela do celular.

Quais os benefícios da CNH digital?

Facilidade de acesso : A CNH digital pode ser acessada a qualquer momento pelo celular, dispensando a necessidade de portar a versão física do documento. Isso garante mais praticidade, especialmente em situações inesperadas, como abordagens de trânsito ou aluguel de veículos.

: A CNH digital pode ser acessada a qualquer momento pelo celular, dispensando a necessidade de portar a versão física do documento. Isso garante mais praticidade, especialmente em situações inesperadas, como abordagens de trânsito ou aluguel de veículos. Segurança aprimorada : Diferente da versão impressa, a CNH digital conta com um QR Code que permite a verificação instantânea da autenticidade do documento. Essa funcionalidade reduz o risco de fraudes e facilita a conferência por parte dos agentes de trânsito.

: Diferente da versão impressa, a CNH digital conta com um QR Code que permite a verificação instantânea da autenticidade do documento. Essa funcionalidade reduz o risco de fraudes e facilita a conferência por parte dos agentes de trânsito. Notificações importantes : O aplicativo CDT envia alertas quando a CNH está prestes a vencer, evitando que o motorista seja pego de surpresa com o documento expirado. Dessa forma, é possível se organizar melhor para a renovação da habilitação.

: O aplicativo CDT envia alertas quando a CNH está prestes a vencer, evitando que o motorista seja pego de surpresa com o documento expirado. Dessa forma, é possível se organizar melhor para a renovação da habilitação. Integração com outros serviços : A CNH digital faz parte de um ecossistema que inclui diversas funcionalidades, como consulta de infrações, acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e possibilidade de obter descontos no pagamento de multas.

: A CNH digital faz parte de um ecossistema que inclui diversas funcionalidades, como consulta de infrações, acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e possibilidade de obter descontos no pagamento de multas. Redução do risco de perda ou roubo: Como o documento fica armazenado digitalmente, o motorista não precisa se preocupar com extravios ou furtos da CNH física. Além disso, o acesso ao aplicativo exige senha ou reconhecimento facial, garantindo mais proteção aos dados.

A CNH digital substitui a versão em papel?

A CNH digital substitui completamente a versão física do documento, oferecendo a mesma validade jurídica e sendo aceita em todo o território nacional. O motorista pode apresentar a versão eletrônica em fiscalizações de trânsito sem qualquer problema, desde que o aplicativo esteja atualizado.

Caso o condutor esteja sem acesso ao celular no momento da abordagem, a CNH física ainda pode ser utilizada como alternativa. Apesar de sua funcionalidade prática, a CNH digital não torna a versão impressa obsoleta. Na verdade, é como um complemento.

Os motoristas podem optar por manter os dois formatos ativos para garantir mais segurança em situações inesperadas, como falhas técnicas no aplicativo ou falta de conexão com a internet. No entanto, o avanço da digitalização dos documentos de trânsito tem reduzido a necessidade da versão em papel.

Para utilizar a CNH digital, o motorista deve possuir um documento emitido a partir de maio de 2017, pois essa versão já contém o QR Code necessário para ativação no aplicativo CDT. Quem possui um modelo anterior precisa solicitar a segunda via ou renovar a habilitação para ganhar a nova versão.

Como baixar a CNH digital?

Baixe o aplicativo : Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Google Play para Android ou App Store para iOS) e procure por “Carteira Digital de Trânsito“. Faça o download e instale o app no dispositivo.

: Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Google Play para Android ou App Store para iOS) e procure por “Carteira Digital de Trânsito“. Faça o download e instale o app no dispositivo. Faça login na conta gov.br : Para acessar a CNH digital, é necessário ter uma conta no portal gov.br. Caso ainda não tenha, basta criar um cadastro gratuito no próprio aplicativo.

: Para acessar a CNH digital, é necessário ter uma conta no portal gov.br. Caso ainda não tenha, basta criar um cadastro gratuito no próprio aplicativo. Acesse a seção de habilitação : No menu principal do aplicativo, selecione a opção “Habilitação” e clique em “Baixar CNH”.

: No menu principal do aplicativo, selecione a opção “Habilitação” e clique em “Baixar CNH”. Informe os dados da CNH física : Digite o número de registro e o código de segurança que está impresso na CNH física. Essas informações são essenciais para validar o documento no aplicativo.

: Digite o número de registro e o código de segurança que está impresso na CNH física. Essas informações são essenciais para validar o documento no aplicativo. Crie uma chave de acesso : Para garantir mais segurança, o app solicitará a criação de uma senha de quatro dígitos. Essa chave será utilizada para acessar a CNH digital sempre que necessário.

: Para garantir mais segurança, o app solicitará a criação de uma senha de quatro dígitos. Essa chave será utilizada para acessar a CNH digital sempre que necessário. Finalize o processo: Após concluir essas etapas, a CNH digital estará disponível no aplicativo e poderá ser utilizada sempre que for preciso. Lembre-se de manter o app atualizado para evitar problemas no uso do documento.

Mantenha seu app atualizado

Manter o aplicativo Carteira Digital de Trânsito atualizado é essencial para garantir o funcionamento correto da CNH digital e de outras funcionalidades disponíveis na plataforma. O governo frequentemente lança novas versões do app, corrigindo erros e adicionando melhorias que tornam o uso melhor.

Para atualizar o aplicativo, basta acessar a loja de aplicativos do celular, buscar pelo CDT e verificar se há uma versão mais recente disponível. Caso o app não esteja atualizado automaticamente, clique na opção de atualização e aguarde a instalação ser concluída.

Além disso, após a atualização, é recomendável fazer login novamente para verificar se os documentos continuam acessíveis. Se necessário, acesse o menu principal e selecione a opção para atualizar ou adicionar documentos. Isso assegura que todas as informações estejam devidamente sincronizadas.

