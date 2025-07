Cena pós-créditos de Ironheart aponta para novo Vingador na Marvel

A Fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) chegou ao fim, gerando reações mistas entre os fãs e críticos. As produções dessa fase foram polarizadoras, com algumas sendo amplamente elogiadas e outras recebendo críticas negativas. Contudo, é importante notar que a série Ironheart se destacou após receber 86% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

Ironheart, apesar de algumas controvérsias relacionadas a questões sociais como racismo e machismo, conseguiu conquistar uma parte do público e da crítica. A série trouxe à tona temas relevantes, como o conflito entre magia e tecnologia, que são pilares do MCU. O final da temporada deixou dois ganchos relevantes para o futuro do universo Marvel.

O primeiro ganchos envolve um acordo entre a protagonista Riri Williams e o personagem Mefisto, que pode ser explorado em histórias futuras. Esse elemento abre possibilidades intrigantes para próximas produções, onde o misticismo e a tecnologia podem se entrelaçar.

O segundo gancho aparece em uma cena pós-créditos, onde Zelma Stanton, uma personagem que aparece em momentos chave da série, se encontra com Peter, conhecido como o antigo Capuz. A presença de Zelma, interpretada por Regan Aliyah, levantou questões importantes sobre o aspecto místico do MCU, indicando que novas narrativas podem estar a caminho.

Nos quadrinhos, a personagem Zelma já teve interações com o Doutor Estranho, envolvendo elementos que expandem o universo místico da Marvel. Essa conexão pode trazer novas histórias e desafios para os personagens do MCU no futuro. O desdobramento dessas tramas promete intensificar o interesse dos fãs e atrair novos públicos para as próximas fases do Marvel.