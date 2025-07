Karen Read ainda enfrenta desafios legais; veja os próximos passos.

Uma mulher de Massachusetts, Karen Read, foi absolvida de acusações de assassinato e homicídio culposo na morte de seu namorado, John O’Keefe. No entanto, ela ainda pode enfrentar consequências legais devido a um processo civil por morte injusta movido pela família de O’Keefe.

O processo foi ajuizado logo após um julgamento onde Read foi inocentada de crimes graves. A família de O’Keefe alega que, na noite de sua morte, Read estava sob efeito de álcool e não tinha condição de dirigir com segurança ao levar O’Keefe para uma festa. Durante um dos julgamentos criminais de Read, um júri a considerou culpada por dirigir sob a influência de álcool.

Os autores do processo incluem o irmão de O’Keefe e seus pais, além de uma sobrinha, que morou com ele após a morte prematura de seus pais. A família não fez comentários sobre a situação através de seu advogado.

As acusações no processo civil são semelhantes às que foram apresentadas no tribunal criminal. A família de O’Keefe afirma que a discussão entre o casal culminou em Read atropelando O’Keefe com seu SUV e o abandonando em uma nevasca. Este episódio aconteceu em 29 de janeiro de 2022, enquanto estavam em dois bares na cidade de Canton, onde Read teria consumido até nove bebidas. Um especialista apresentou dados que sugerem que, por volta da 0h45, a taxa de álcool no sangue de Read variava entre 0,14% e 0,28%, bem acima do limite permitido de 0,08%.

Além de reivindicar responsabilidade em relação a Read, o processo alega que os bares onde Read e O’Keefe estiveram a serviram de forma negligente, mesmo sabendo que ela estava embriagada. A família também menciona o sofrimento emocional causado à sobrinha de O’Keefe, que, ao ser acordada por Read na manhã seguinte, ouviu diversas suposições sobre o que poderia ter acontecido com seu tio.

Em relação ao processo civil, é importante notar que Read não pode ser condenada a uma pena de prisão. No entanto, se a família ganhar a ação, Read poderá ser obrigada a pagar uma indenização, que é de pelo menos R$ 250 mil.

A carga da prova em um caso civil é diferente de um caso criminal. No processo civil, a família só precisa demonstrar que é mais provável que Read tenha sido responsável pela morte de O’Keefe. Isso significa que, com evidências suficientes, eles podem convencer o tribunal de que a culpa é dela.

Quanto à equipe de defesa de Read, ela foi substituída por advogados especializados em casos civis para este processo. Enquanto isso, a equipe anterior tem aproveitado a atenção da mídia focando em outros projetos, como a criação de uma adaptação para televisão sobre o caso.

Ainda não há uma previsão clara de quando o processo civil pode ser resolvido, pois o tribunal não indicou datas para audiências ou possíveis acordos. Apesar disso, um juiz já determinou que Read não precisará prestar depoimento neste processo até que termine sua situação criminal.