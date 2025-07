Horner afirma que Verstappen quer encerrar carreira na Red Bull

Christian Horner, chefe da equipe Red Bull, afirmou que Max Verstappen deseja encerrar sua carreira usando um carro da Red Bull. Ele reafirmou que a equipe está ciente da situação, mesmo diante de rumores que ligam o piloto holandês à Mercedes.

Durante uma sessão de perguntas e respostas na quinta-feira, Verstappen evitou comentar sobre seu futuro, dizendo que não tinha nada a acrescentar. No dia seguinte, Horner foi questionado sobre as declarações do piloto. O chefe da Red Bull destacou que muitos estão falando sobre o assunto, mas o mais importante é a relação entre Verstappen e a equipe, que inclui um acordo que foi firmado.

Horner enfatizou que todos estão certos acerca do status atual. Verstappen está na Red Bull desde o início de sua carreira e conquistou todos os seus títulos com a equipe. A confiança que ele deposita na Red Bull e em seus integrantes é grande. O chefe da equipe disse que, apesar da especulação, eles estão confortáveis com a situação e se concentram em como melhorar o desempenho.

Questionado se havia um plano B caso Verstappen decidisse sair, Horner fez uma brincadeira, mencionando o jovem piloto Oscar Piastri, mas destacou que a prioridade atual é focar na relação com Verstappen, que tem contrato até 2028.

Horner também mencionou que Verstappen deseja terminar sua carreira na Red Bull, o que ele considera algo especial e único. O chefe da equipe sugeriu que o burburinho sobre a saída do piloto pode estar relacionado à situação de George Russell, que ainda não renovou seu contrato com a Mercedes.

Os contratos entre pilotos e equipes são confidenciais e sempre incluem mecanismos de desempenho. Horner confirmou que a intenção de Verstappen é competir pela Red Bull até 2026. Ele observou que a visibilidade do piloto atrai o interesse de outras equipes, mas esse tipo de especulação é comum. O foco principal deve ser o entendimento mútuo entre Verstappen e a Red Bull.

Sobre a possibilidade de Russell ser um candidato viável para a Red Bull, Horner acrescentou que é surpreendente que o piloto ainda não tenha um contrato definido. Ele também destacou que a equipe Red Bull possui diversos talentos, incluindo os novos pilotos em desenvolvimento.

O ano de 2026 trará mudanças significativas nas regras da Fórmula 1, com alterações no chassi e na unidade de potência. Ninguém pode afirmar com certeza qual será a ordem de força entre as equipes nesse novo cenário. Horner mencionou que, ao final do próximo ano, será possível ter uma ideia mais clara das dinâmicas entre as equipes, uma vez que não há garantias de que mudar para um carro da Mercedes seria uma melhor opção para Verstappen.