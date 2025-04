Ranking revela os 50 carros novos mais vendidos do Brasil e traz surpresas na lista

Carros novos mais vendidos do Brasil e traz surpresas na lista atualizada. Uma troca nas primeiras posições movimenta o ranking deste mês com novos destaques.

Os carros novos mais vendidos do Brasil e traz surpresas na lista deste mês. A liderança se mantém com a Fiat Strada, mas a segunda posição mudou. Isso mostra que o mercado está mais disputado do que muitos imaginam.

Mesmo com nomes conhecidos dominando o topo, outras marcas também ganham espaço. A lista atual mostra que o gosto dos consumidores pode mudar com rapidez. Novas versões, promoções e atualizações ajudam a explicar esse cenário.

Quem acompanha o setor já esperava mudanças, mas a troca de posições surpreendeu. Agora, a disputa entre hatches, SUVs e picapes está mais equilibrada. Abaixo, você confere os modelos mais vendidos do mês.

Carros novos mais vendidos do Brasil e traz surpresas entre os líderes. Dados revelam mudanças importantes que apontam para um novo comportamento dos compradores. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Qual o carro mais vendido no Brasil?

A Fiat Strada continua no topo do ranking com 10.257 unidades vendidas. O modelo já aparece entre os primeiros há vários meses seguidos. Sua popularidade se deve ao custo acessível e à versatilidade no uso diário.

Muitos motoristas escolhem a Strada como opção de trabalho e transporte. Isso explica sua presença constante nas primeiras posições. Além disso, a manutenção simples agrada quem quer economizar no dia a dia.

Mesmo com a liderança firme, o restante da tabela está mais instável. E a mudança começa logo na segunda posição, com a entrada de um nome pouco esperado.

Troca na vice-liderança surpreende o mercado

O novo segundo colocado é o Fiat Argo, que vendeu 8.247 unidades. Ele passou o Volkswagen Polo, agora em terceiro lugar, com 8.120. Essa pequena diferença já foi suficiente para alterar o ranking. O Argo chegou recentemente à linha 2026, o que pode ter impulsionado as vendas.

A atualização atraiu motoristas que buscavam um modelo mais atual. Além disso, o preço competitivo ajuda a explicar a boa colocação.

A mudança mostra como pequenos detalhes fazem diferença. Uma nova versão ou uma oferta pode levar um carro à vice-liderança em poucos dias. O Polo, que ocupava essa posição antes, agora tenta recuperar o espaço.

Outros modelos disputam posições de destaque

O Volkswagen T-Cross aparece em quarto, com 6.512 unidades. Já o Hyundai HB20, tradicional no ranking, ocupa a quinta posição, com 6.122 emplacamentos. Ambos seguem como escolhas comuns entre os brasileiros.

Mais abaixo, surgem o Toyota Corolla Cross com 5.834 unidades e o Chevrolet Onix com 5.748. A lista também inclui a Saveiro (5.692), o HR-V (5.095) e o Renault Kwid (4.889). Esses modelos mantêm presença constante na tabela.

Entre os mais vendidos, é possível ver que os hatches continuam populares. No entanto, os SUVs ganham espaço com cada atualização de linha. A preferência dos consumidores está mais dividida do que em anos anteriores.

Modelos compactos seguem entre os mais escolhidos

O Fiat Mobi, por exemplo, vendeu 4.682 unidades. O Nissan Kicks Play teve 4.519 e o Hyundai Creta, 4.418. O Chevrolet Onix Plus aparece com 4.321, seguido do Tracker com 4.170. O Jeep Compass teve 4.018 unidades emplacadas.

Em seguida, estão o Volkswagen Nivus (3.792), o Fiat Toro (3.629) e o Fiat Fastback (3.551). Todos seguem com forte presença no mercado. Os números mostram que o consumidor tem buscado opções compactas, mas com recursos modernos. A economia no combustível e o tamanho reduzido ainda pesam na hora da escolha.

Picapes e sedãs também se destacam

A Toyota Hilux aparece com 3.413 unidades. Mesmo com valor mais alto, ainda é bem procurada. Depois, vêm o Fiat Pulse (3.048) e o Toyota Corolla (3.044), mostrando a força de modelos tradicionais. O Volkswagen Virtus registrou 2.973 unidades, seguido pelo Jeep Renegade com 2.928.

A Ford Ranger ainda figura na lista com 2.497 veículos emplacados neste mês. Completando o ranking, o BYD Dolphin Mini teve 2.432 vendas.

Já o Fiat Cronos ficou com 2.427, enquanto o Volkswagen Taos marcou 2.408. Modelos como S10 (2.330) e Renault Kardian (2.269) encerram a relação.

