Como conferir a lista de quem recebeu auxílio emergencial indevidamente? Confira!

É importante conferir a lista de quem recebeu auxílio emergencial indevidamente porque em breve o governo vai solicitar os pagamentos de volta.

O Auxílio Emergencial foi um benefício financeiro criado pelo Governo Federal para ajudar milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de Covid-19. Destinado às pessoas de baixa renda, o auxílio garantiu uma fonte de renda temporária em meio às dificuldades financeiras.

Com pagamentos mensais, o benefício possibilitou que muitas famílias conseguissem suprir necessidades básicas, como alimentação e moradia, em um período de grande incerteza econômica.

No entanto, após o fim do programa, o governo iniciou uma análise detalhada dos pagamentos realizados e identificou casos em que os valores foram recebidos indevidamente. Diante disso, iniciou-se o processo de cobrança para que os recursos fossem devolvidos aos cofres públicos.

Se você quer saber se está na lista de quem recebeu Auxílio Emergencial indevidamente, veja como descobrir. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Por que o governo está pedindo o Auxílio Emergencial de volta?

Após a distribuição do Auxílio Emergencial, o Governo Federal realizou auditorias para verificar se todos os beneficiários atendiam aos critérios estabelecidos para o recebimento. Durante essa análise, foram encontradas diversas irregularidades, como pagamentos efetuados para quem não deveria receber.

Muitas dessas inconsistências ocorreram devido a falhas no cruzamento de dados ou a informações desatualizadas nos cadastros. Com isso, o governo identificou a necessidade de recuperar esses valores, garantindo que os recursos públicos fossem utilizados corretamente.

Além das auditorias, órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), também participaram das investigações sobre os pagamentos indevidos. Durante essa fiscalização, constatou-se que algumas pessoas que não tinham direito ao benefício receberam.

O governo, então, começou a notificar esses cidadãos para que realizassem a devolução do dinheiro. O pedido de devolução dos valores também está relacionado à responsabilidade fiscal e à transparência na administração dos recursos do país.

Quem deve devolver o pagamento do Auxílio Emergencial?

A devolução do Auxílio Emergencial é obrigatória para todos aqueles que receberam o benefício sem atender aos critérios estabelecidos pelo governo. Isso inclui pessoas que tinham renda familiar acima do permitido, trabalhadores com carteira assinada na época do recebimento e até servidores públicos.

Além disso, indivíduos que declararam Imposto de Renda e possuíam rendimentos superiores ao limite estabelecido também estão entre os que precisam restituir os valores recebidos indevidamente. Outro grupo que deve devolver o auxílio é formado por aposentados e pensionistas do INSS com renda.

Militares ativos e inativos também foram identificados na revisão do benefício e precisam regularizar a situação, uma vez que não eram elegíveis para receber o auxílio. Além disso, pessoas que obtiveram o benefício por meio de informações incorretas ou falsas no cadastro do programa também estão na lista.

O governo notificou os beneficiários que precisam devolver os valores por meio de mensagens enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e pelo aplicativo Notifica. Além disso, foi divulgada uma lista oficial no Diário Oficial da União contendo os nomes dos cidadãos que devem realizar a devolução.

Como conferir a lista de quem recebeu Auxílio Emergencial indevidamente?

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União uma lista com os nomes das pessoas que precisam devolver os valores recebidos indevidamente. Essa lista também pode ser acessada no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Para facilitar a busca, é possível utilizar a ferramenta de pesquisa do navegador, pressionando “Ctrl + F” e digitando o nome completo do beneficiário. Além da consulta direta no Diário Oficial, a verificação também pode ser feita pelo sistema VEJAE, desenvolvido pelo MDS.

Dentro da plataforma, o cidadão pode inserir seu CPF e conferir se há pendências relacionadas ao Auxílio Emergencial. Caso o nome esteja na lista, será necessário seguir as orientações para efetuar a devolução do valor ou apresentar defesa, caso considere que recebeu o benefício de forma legítima.

Os beneficiários que identificarem que seus nomes estão na lista devem agir rapidamente para evitar que a dívida seja inscrita na Dívida Ativa da União. O prazo para pagamento ou contestação é limitado, e o não cumprimento das exigências pode levar a penalidades, como restrições no CPF.

Como fazer a devolução do dinheiro?

A devolução do Auxílio Emergencial deve ser feita diretamente pelo sistema VEJAE, onde os beneficiários podem gerar a guia de pagamento. O débito pode ser quitado à vista ou parcelado em até 60 vezes, com pagamento via Pix, Cartão de Crédito ou Boleto Bancário (GRU).

Para quem optar pelo parcelamento, é necessário acessar o sistema todos os meses para emitir a parcela correspondente. Caso o beneficiário deixe de pagar três parcelas consecutivas ou qualquer parcela em parcelamentos de até três meses, o acordo será cancelado, e o valor total deverá ser quitado de uma vez.

Além da opção de pagamento, o sistema VEJAE também permite que os cidadãos apresentem defesa, caso discordem da cobrança. O prazo para envio da defesa é de até 30 dias a partir da notificação. Se a defesa for aceita, a cobrança será cancelada, e o beneficiário não precisará efetuar o pagamento.

No entanto, se a contestação for negada, o cidadão deverá quitar o débito em até 45 dias. Caso contrário, os valores poderão ser inscritos na Dívida Ativa da União. Para aqueles que não sacaram ou não solicitaram o Auxílio Emergencial, o governo disponibiliza a opção de denúncia de fraude.

Esse processo também pode ser realizado pelo VEJAE, onde o beneficiário pode relatar que o benefício foi concedido de maneira indevida em seu nome. Com isso, o governo pode investigar o caso e, se comprovada a fraude, cancelar a cobrança sem prejuízo ao cidadão.

