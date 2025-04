Tem como consultar multas do Detran pela placa do carro? Confira o passo a passo!

Consultar multas do Detran pela placa pode ser uma estratégia bem útil para saber não só quanto o motorista deve, mas também quantos pontos acumulou.

Todos os anos, milhões de multas de trânsito são aplicadas no Brasil, afetando motoristas em todas as regiões. Em 2023, o número de infrações registradas foi de 21,1 milhões, um crescimento significativo em comparação ao ano anterior, o que é perigoso.

Esse aumento reflete não apenas a fiscalização mais rigorosa, mas também o comportamento dos condutores nas vias públicas. Entre as infrações mais comuns, destacam-se o excesso de velocidade, o avanço do sinal vermelho, o tráfego em horários ou locais proibidos e a ausência do cinto de segurança.

Diante desse cenário, torna-se essencial acompanhar a situação do veículo e manter todas as obrigações regularizadas para evitar problemas futuros. Afinal, você pode ter cometido alguma infração e nem lembra disso, correndo risco de juros e até de perder a CNH.

Se você não sabe como consultar multas do Detran pela placa, veja o passo a passo. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / bolsadafamilia.com.br

Por que é importante consultar suas multas?

A consulta de multas e pendências no Detran é uma prática essencial para todos os motoristas. Em primeiro lugar, manter-se informado sobre infrações registradas evita surpresas desagradáveis, como a impossibilidade de licenciar o veículo ou a cobrança de juros por pagamentos em atraso.

Além disso, multas não quitadas podem resultar na restrição do documento do carro, impedindo sua circulação regular. Outro fator relevante é a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Cada infração acumula pontos, e o excesso pode levar à suspensão do direito de dirigir. Dessa forma, ao consultar regularmente a situação do veículo, o condutor pode adotar medidas para reverter possíveis penalidades ou recorrer de autuações indevidas.

Além disso, essa verificação ajuda a identificar débitos pendentes, como taxas de licenciamento e IPVA, que, se não pagos dentro do prazo, podem gerar multas adicionais e até mesmo a apreensão do veículo. Assim, a consulta frequente no portal do Detran garante maior controle sobre a situação.

Como consultar multas do Detran pela placa?

A consulta de multas e débitos do veículo pode ser feita de forma rápida e prática por meio do portal do Detran de cada estado. Para realizar esse processo, basta seguir alguns passos simples:

Acesse o site do Detran do seu estado : Cada unidade federativa possui um portal próprio, onde é possível verificar a situação do veículo.

: Cada unidade federativa possui um portal próprio, onde é possível verificar a situação do veículo. Procure a seção de consulta : Normalmente, a opção aparece como “Consultas”, “Débitos” ou “Situação do Veículo”.

: Normalmente, a opção aparece como “Consultas”, “Débitos” ou “Situação do Veículo”. Tenha em mãos os documentos necessários : Para a pesquisa, é essencial informar o número do Renavam, que pode ser encontrado no Certificado de Registro do Veículo (CRV) ou no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Em alguns estados, pode ser exigida também a placa do automóvel e o CPF do proprietário.

: Para a pesquisa, é essencial informar o número do Renavam, que pode ser encontrado no Certificado de Registro do Veículo (CRV) ou no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Em alguns estados, pode ser exigida também a placa do automóvel e o CPF do proprietário. Visualize as multas e pendências : Após inserir os dados, o sistema exibirá todas as infrações registradas, os valores devidos e os prazos de pagamento.

: Após inserir os dados, o sistema exibirá todas as infrações registradas, os valores devidos e os prazos de pagamento. Emita o boleto para pagamento: Caso haja débitos pendentes, o site permite gerar um boleto para quitação, que pode ser pago em bancos ou casas lotéricas.

Esse procedimento garante acesso rápido às informações do veículo, permitindo que o condutor regularize a situação sem a necessidade de deslocamento até uma unidade física do Detran.

Outras formas de consultar suas multas

Além do portal do Detran, há outras maneiras de verificar a existência de multas e pendências do veículo. Muitos estados oferecem aplicativos oficiais que permitem a consulta direta pelo celular, facilitando ainda mais o acesso às informações. Aplicativos como Carteira Digital de Trânsito (CDT) são bem práticos.

Outra alternativa é utilizar plataformas de serviços bancários. Alguns bancos oferecem a consulta de débitos de veículos diretamente pelo internet banking, permitindo a emissão de boletos e o pagamento de multas sem precisar acessar o site do Detran.

Também é possível obter essas informações presencialmente. Para isso, basta comparecer a uma unidade do Detran ou a um posto de atendimento credenciado, levando os documentos do veículo e do proprietário. Essa opção é útil para quem tem dificuldades no acesso à internet.

Como fazer o pagamento das multas?

Após consultar as infrações e verificar os valores pendentes, o pagamento pode ser realizado de diferentes formas. O método mais comum é a emissão do boleto pelo site do Detran, que pode ser quitado em bancos, lotéricas ou pelo aplicativo da instituição financeira.

Algumas unidades do Detran também aceitam o pagamento via Pix, tornando o processo ainda mais rápido. Outra opção é utilizar aplicativos bancários que permitem a quitação diretamente pelo celular. Muitos bancos oferecem a opção de pagamento de débitos veiculares.

Além disso, algumas administradoras de cartões de crédito possibilitam o parcelamento de multas, facilitando a regularização para quem não pode arcar com o valor integral de uma só vez. Por fim, em casos específicos, é possível negociar descontos em programas estaduais.

