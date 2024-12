Carteira de motorista gratuita: veja como participar do programa que dá habilitação 100% grátis

Programa SER Família CNH Social oferece CNH gratuita para pessoas de baixa renda. Veja os requisitos, prazos e como participar.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) convocou recentemente 870 participantes para o programa SER Família CNH Social, que oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita.

A iniciativa tem como objetivo beneficiar até 10 mil pessoas, facilitando o acesso à habilitação e promovendo inclusão social.

Os candidatos convocados precisam comparecer aos postos do Detran, levando um documento oficial com foto e o CPF. O programa busca ampliar o acesso à mobilidade para aqueles que mais precisam, oferecendo novas oportunidades tanto profissionais quanto pessoais.

Como funciona o programa SER Família CNH Social?

Primeiramente, é importante entender como funciona o programa SER Família CNH Social. Ele foi criado para atender pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e segue critérios socioeconômicos bem definidos. Veja como participar:

Inscrição: os interessados devem se inscrever quando o edital for divulgado.

os interessados devem se inscrever quando o edital for divulgado. Seleção: após a inscrição, é feita uma análise socioeconômica para selecionar os candidatos.

após a inscrição, é feita uma análise socioeconômica para selecionar os candidatos. Convocação: os participantes aprovados são chamados para iniciar o processo no Detran-MT.

Desde sua criação, o programa já beneficiou mais de 9 mil pessoas, reforçando o compromisso do governo com a inclusão social e o desenvolvimento econômico.

Obter uma CNH gratuita pode transformar a vida de quem precisa, facilitando o acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho e melhorando a mobilidade.

Benefícios do programa SER Família CNH Social

A participação no programa oferece diversas vantagens para os contemplados, como:

Oportunidades de trabalho: a CNH é frequentemente exigida em processos seletivos para diversas profissões, como motorista, entregador e operador de máquinas.

a CNH é frequentemente exigida em processos seletivos para diversas profissões, como motorista, entregador e operador de máquinas. Facilidade de locomoção: a habilitação permite maior autonomia para se deslocar a trabalho, serviços ou atividades diárias.

a habilitação permite maior autonomia para se deslocar a trabalho, serviços ou atividades diárias. Inclusão social: ao facilitar o acesso à CNH, o programa promove a integração de pessoas de baixa renda na sociedade, gerando mais oportunidades.

Além dos benefícios diretos, a CNH representa uma melhoria na qualidade de vida, pois amplia as opções de mobilidade e ajuda no crescimento profissional.

Próximas etapas para os convocados

Após serem convocados, os participantes devem seguir as orientações do Detran-MT para avançar no processo. As etapas incluem:

Comparecimento ao Detran: apresentação de documento de identificação e CPF. Exames médicos: os candidatos realizam os exames obrigatórios para atestar aptidão física e mental. Teste teórico: após os exames médicos, os participantes realizam o teste teórico para prosseguir no processo. Aulas práticas: aprovados no teste teórico, os candidatos iniciam as aulas práticas de direção com instrutores credenciados. Exame final: após a conclusão das aulas, o participante realiza o exame prático de direção.

Ao final de todas as etapas, os candidatos que obtiverem aprovação recebem a Carteira Nacional de Habilitação, habilitando-os para dirigir de forma legal e segura.

Como obter mais informações?

Para quem deseja mais detalhes sobre o programa SER Família CNH Social, existem diferentes formas de obter informações: