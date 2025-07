Fiat Cronos Drive 1.3 CVT com desconto de R$ 26.490 para PcD

Durante todo o mês de julho, quem está em busca de um sedã prático e confortável vai adorar saber que o Fiat Cronos Drive 1.3 com câmbio CVT está com condições especiais para o público PcD. O modelinho pode ser adquirido com isenção total de ICMS e IPI, uma ótima oportunidade para quem se encaixa nesse benefício.

Essa promoção faz parte do programa Autonomy, criado pela Fiat pensando em facilitar a vida de pessoas com deficiência. O objetivo é proporcionar acesso a veículos 0km que sejam adaptados às necessidades de cada um, seja para dirigir ou para viajar de forma mais confortável e segura.

Para aproveitar essa oferta, é preciso apresentar um laudo médico, que pode ser retirado no Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse documento vai ajudar a comprovar a deficiência e indicar as adaptações necessárias para o carro, garantindo que tudo fique do jeitinho que você precisa.

Com o laudo em mãos, você pode solicitar a isenção de impostos como IPVA, ICMS, IPI e IOF. Lembre-se de que cada benefício deve ser solicitado junto aos órgãos responsáveis: a Receita Estadual cuida do ICMS e do IPVA, enquanto a Receita Federal fica responsável pelo IPI e IOF.

Agora, vamos ao que interessa! A versão Drive 1.3 com câmbio CVT do Fiat Cronos, que em condições normais custa R$ 116.490, está sendo oferecida por R$ 89.999,47 para o público PcD. Assim, o desconto chega a incríveis R$ 26.490,53. É uma oferta e tanto, não é?

Porém, mesmo com esse desconto atrativo, o Cronos não teve destaque nas vendas em junho. De acordo com dados recentes, foram emplacadas apenas 1.919 unidades do modelo, o que não é muito comparado aos seus concorrentes diretos. Para se ter uma ideia, o Volkswagen Virtus liderou com 3.719 unidades vendidas, seguido pelo Chevrolet Onix Plus com 3.494 emplacamentos.

E já que estamos falando de sedãs, o Fiat Cronos Drive 1.3 pode ser uma boa opção para quem busca conforto na estrada e um bom espaço interno para a família. É sempre bom lembrar que um carro desse porte, além de bonito, precisa funcionar bem no dia a dia. Afinal, quem enfrenta trânsito pesado sabe a importância de um câmbio esperto e um bom sistema de áudio para tornar a viagem mais agradável.

Esse sedã é um verdadeiro aliado, especialmente para quem busca um carro que ofereça não só conforto, mas também economia e praticidade.