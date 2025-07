Fiat Mobi Like reduz preço para PcD com desconto de R$ 12.014

O Fiat Mobi Like está com uma oferta imperdível para pessoas com deficiência que querem um carrinho zero quilômetro. Durante o mês de julho, eles conseguem isenção de impostos como ICMS proporcional e IPI integral na compra do veículo. Isso mesmo! É uma ótima chance de ter um carro novinho na garagem.

Para você ter uma ideia, o Mobi está bombando nas vendas. Em julho de 2025, foram emplacadas 6.347 unidades! E, pasmem, deixou o Renault Kwid para trás, que ficou com 5.325. No total, já são 31.182 Mobi vendidos neste ano. É muito sucesso!

O que traz o Fiat Mobi Like?

Sob o capô, o Mobi Like tem um motor Firefly 1.0 com três cilindros. Ele oferece uma potência de 71 cavalos usando gasolina e 74 com etanol. Além disso, chega a um torque bem legal de até 10,7 kgfm. A transmissão é manual de cinco marchas, bem tradicional, mas eficaz para o dia a dia.

E o que mais podemos esperar desse carro? Ele já vem preparado para agradar. Tem ar-condicionado, direção elétrica, três apoios de cabeça no banco traseiro e até um sistema Isofix para quem tem criança e precisa fixar a cadeirinha. Se você já teve que sair com a família toda, sabe como esses detalhes fazem a diferença.

Equipamentos que fazem a diferença

No quesito conveniência, o Mobi Like não decepciona. Ele vem com limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro. O porta-malas é forrado com carpete, dando um toque a mais de sofisticação. E o quadro de instrumentos tem iluminação em LED e um display digital de 3,5 polegadas, que é bem prático para consultar informações enquanto dirige.

Os retrovisores externos são ajustáveis internamente, o que facilita muito, sabe? E as rodas de aço com calotas inteiras combinam bem com o visual do carro, além de serem equipadas com pneus “verdes” que ajudam na economia de combustível.

Preços e descontos para PcD

Se você está curioso sobre quanto vai gastar, olha só a tabela:

| Configuração | Preço Geral | Preço para PcD | Descontos |

|——————-|————–|—————-|—————-|

| Like 1.0 | R$ 80.990,00 | R$ 68.975,61 | R$ 12.014,39 |

É uma boa economia, né? Se você já conhece o Fiat Mobi, sabe que ele é prático para o dia a dia e perfeito para quem vive na cidade.