Toyota Hilux SR tem preço reduzido em julho para CNPJ

Durante o mês de julho, a Toyota está dando uma chance e tanto para empresas e produtores rurais que têm cadastro ativo: a famosa Hilux SR tá com preços imperdíveis! Estamos falando de uma picape que não só tem tudo para o trabalho, mas também é uma verdadeira parceira nas aventuras. Ela vem com câmbio automático, uma caçamba que suporta até uma tonelada e ainda consegue rebocar até 3.500 kg. É, realmente, uma máquina.

Se você ficou curioso, pode dar uma passada nas concessionárias para conferir os documentos necessários e ver como funciona o processo de compra. E quem precisa de um financiamento mais acessível, inclusive para o público PcD, também tem opções. A informação veio diretamente da Motolândia Toyota, e vale a pena conferir.

Oferta Especial para a Hilux SR

A versão SR CD 2.8 4×4 automática, que normalmente sai por R$ 306.090, está com um desconto incrível de mais de R$ 55 mil, custando agora apenas R$ 250.993,80! Isso mesmo, se você estava pensando em trocar de picape, este é o momento.

E o que vem de série nessa belezura? Para começar, a Hilux traz uma central multimídia com tela de 9 polegadas, que não só é sensacional para ouvir suas playlists, mas funciona com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Imagina só, se você está dirigindo e precisa atender uma ligação ou mudar a música, tudo na palma da mão!

Conforto e Praticidade

No quesito conforto, a Hilux é campeã. Pais, se vocês têm crianças, vão adorar a função de bancos ventilados para os dias mais quentes. O ar-condicionado digital de duas zonas é super prático, e a caçamba possui 4 ganchos internos, ideal para quem leva muito equipamento por aí.

O volante é ajustável tanto em altura quanto em profundidade, e conta com comandos que deixam tudo ainda mais fácil, como atender o telefone ou controlar o áudio sem tirar as mãos do volante. E para as horas de lazer, a picape oferece modos de condução como o Eco e Power, que ajudam a otimizar o consumo de combustível.

Segurança em Primeiro Lugar

Mas não para por aí! A Hilux é equipada com 7 airbags, incluindo um de joelho para o motorista – proteção nunca é demais. E os recursos de segurança são sensacionais: alerta de mudança de faixa, controle eletrônico de estabilidade e até sensores de estacionamento. Quem já ficou em um trânsito mais apertado sabe como isso pode fazer a diferença!

Resumo dos Preços

Vale a pena dar uma olhada nas configurações e preços:

Configurações Preço Geral Preço para CNPJ Desconto SR CD 2.8 4×4 AT R$ 306.090,00 R$ 250.993,80 R$ 55.096,20

Então, se você está pensando em investir em uma picape que combina robustez e conforto, a Toyota Hilux SR pode ser uma escolha perfeita!