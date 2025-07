Lamborghini conquista prêmios no Red Dot Awards 2025

A Lamborghini deu um show no Red Dot Awards 2025, levando três prêmios na categoria Product Design. E, para quem é apaixonado por carros, isso não é pouca coisa. O destaque mesmo ficou por conta do Revuelto, um superesportivo híbrido que não só conquista pela performance, mas também pelo seu design de tirar o fôlego, levando o troféu Best of the Best.

Mas não parou por aí! O Urus SE, a versão híbrida do famoso SUV da marca, e o Temerario, um verdadeiro monstro das pistas, também receberam suas merecidas honrarias. O Urus SE impressionou jurados com seu design renovado, exigência aerodinâmica e toda a tecnologia embarcada. Já o Temerario apresenta um motor V8 biturbo híbrido com nada menos que 920 cv, garantindo potência e conforto em perfeita harmonia.

Falando do Revuelto, ele chegou como um divisor de águas, sendo o primeiro da linha a contar com a nova plataforma HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Essa belezura combina um novo motor V12 com três motores elétricos, resultando em impressionantes 1.015 cv. Não é à toa que esse modelo atinge novos patamares de esportividade e prazer ao dirigir. Pra quem gosta de um volante na mão, o design audacioso e a aerodinâmica fazem toda a diferença.

Mitja Borkert, o chefão do design da Lamborghini, menciona que esses prêmios são um reconhecimento do trabalho apaixonado do Centro Stile Lamborghini, que, há mais de 20 anos, molda a identidade visual da marca. O que eles querem é que cada carro seja reconhecível a quilômetros de distância — e, convenhamos, isso eles conseguem com louvor.

Já o Temerario é outra prova de que luxo e desempenho podem andar de mãos dadas. Com seu motor que consegue girar até 10.000 rpm, ele ainda oferece um espaço generoso para bagagens e passageiros. É o tipo de carro que faz você pensar: “por que não juntar as rodinhas e sair por aí?”

E o Urus SE? Essa versão híbrida é um verdadeiro jogo de cintura. Com 800 cv, ele mostra que potência e sustentabilidade podem coexistir, redefinindo o que se espera de SUVs de luxo. E, olha, não é só a Lamborghini se destacando, a Alpine também entrou na dança, anunciando um supercarro híbrido que promete agitar o mercado.

Esses três modelos trazem uma nova fase para a Lamborghini, mostrando que a marca está totalmente comprometida com a eletrificação, sem perder o DNA esportivo que a caracteriza. E, para quem não sabe, o Red Dot Design Award é um dos prêmios mais cobiçados do mundo do design, completando quase 70 anos. A cerimônia oficial vai rolar em 8 de julho, na Alemanha, e com certeza será uma bela vitrine para mostrar as belezuras em que a inovação e a tradição andam lado a lado.

E se você, assim como eu, vibra ao ver essas máquinas incríveis, é bom ficar ligado no que a Lamborghini ainda tem na manga!