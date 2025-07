Pedro Pascal defende direitos trans e fala sobre a fama aos 50

Pedro Pascal, o ator de 50 anos que conquistou o público e a internet com seu charme e talento, compartilhou seus pensamentos em uma recente entrevista. Ele deixou claro que não quer ser apenas uma figura cômica para memes, mas sim uma voz ativa, especialmente quando se trata de proteger sua família.

Recentemente, Pascal se manifestou contra uma postagem da autora J.K. Rowling. Ela comemorou uma decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido que restringiu a definição legal de “mulher” ao sexo biológico. A autora fez um post provocador, mas Pascal não hesitou em expressar sua indignação nas redes sociais. Ele descreveu a atitude de Rowling como “comportamento odioso” e denunciou como esse tipo de retórica prejudica a comunidade trans. Essa questão é pessoal para ele, pois sua irmã, Lux, se assumiu como trans em 2021. Pascal demonstrou um forte sentimento de proteção em relação a ela, especialmente em um clima de crescente hostilidade contra pessoas trans.

Ele também manifestou sua aversão a pessoas que praticam bullying, enfatizando que esse é um assunto que merece ser tratado com elegância e seriedade. Sua irmã Javiera reforçou seu apoio, lembrando como é difícil ouvir alguém negar a existência de sua irmã.

Como muitas celebridades, Pascal não escapou de rumores e polêmicas online. Durante a Comic-Con, ele foi filmado segurando a mão da colega de elenco Vanessa Kirby, o que gerou críticas. Kirby afirmou que o gesto foi apenas uma forma de conforto antes de subirem ao palco. Pascal lidou com a situação com tranquilidade, uma atitude que tem sido característica dele ao longo de mais de duas décadas de carreira.

Sobre sua vida pessoal, Pascal preferiu não entrar em detalhes. Embora tenha sido descrito como uma pessoa reservada, ele não se considera assim. Ele gosta de estar próximo de amigos e família, mas mantém sua vida privada longe das redes sociais. Apesar de não ter planos imediatos para ter filhos, ele mencionou que já sonhou em levar seus filhos ao cinema da mesma forma que seus pais fizeram com ele.

Recentemente, Pascal se aventurou em um novo papel em uma comédia romântica chamada “Materialists”. Durante as filmagens, ele ainda se recuperava de uma lesão no ombro, o que o fez sentir-se inseguro sobre sua capacidade de interpretar um personagem considerado atraente em Nova York. No entanto, apesar das inseguranças, ele conseguiu realizar seu trabalho com sucesso e ficou aliviado ao ouvir que sua aparência na tela foi bem recebida.

Com a aproximação dos 50 anos, Pascal enfrentou momentos de reflexão. Ele confessou sentir-se inseguro e questionar seu lugar no mundo, especialmente após uma lesão nas filmagens de “Gladiator II”. A perda de sua mãe também trouxu um peso emocional, levando-o a evitar celebrações de aniversário nos últimos anos. No entanto, este ano, ele decidiu comemorar com uma festa em Londres, onde amigos e familiares o homenagearam, fazendo-o sentir-se valorizado e amado.

Apesar de fazer piadas sobre a idade e seu lugar em Hollywood, ele continua a ser um ator muito respeitado, e colegas, como Robert Downey Jr., reconhecem seu talento e trajetória, considerando-o uma prova de que a indústria ainda valoriza autenticidade.

Pedro Pascal, que representa heróis relutantes nas telonas, demonstra, na vida real, um coração maior. Ao defender sua irmã e abraçar novas oportunidades no cinema, ele mostra que empatia e convicções são mais importantes do que qualquer rótulo que possa receber nas redes sociais.