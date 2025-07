Ator de ‘Star Trek’ morre aos 90 anos

O ator Peter-Henry Schroeder faleceu aos 90 anos no dia 7 de junho. Ele ficou conhecido por interpretar o Chanceler Klingon na série “Star Trek: Enterprise”, que estreou em 2001. Schroeder morreu no Lake City VA Medical Center, na Flórida, rodeado por sua família.

Veterano da Guerra da Coreia, Schroeder deixou filhos, uma filha chamada Valerie Lynn Schroeder e um filho, Peter Henry Schroeder II, além de dois netos, Peter Henry Schroeder III e Jarrid Michael Schroeder. Sua memória também é honrada por um irmão, Carl Schroeder, e uma irmã, Maria Curley.

Segundo informações em sua página memorial, o ator teve uma vida plena e expressou gratidão por seus anos, afirmando que teve uma “vida longa e rica”. Nascido em Nova York, ele se mudou para Los Angeles na juventude, onde desenvolveu sua carreira artística.

Além de seu papel emblemático em “Star Trek”, Schroeder atuou em outros filmes como “Argo” e “The Seduction of Joe Tynan”. Também era proprietário de uma produtora chamada PHS Productions e teve uma carreira musical, lançando canções como “Where’s the Girl for Me”, de 1960, e “Memories of Marilyn”, de 1964.

Em seus últimos dias, Schroeder demonstrou o desejo de continuar atuando, questionando sobre quando poderia retornar a Los Angeles para retomar o trabalho. Ele será sepultado em Los Angeles.