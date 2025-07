The Old Guard 2 vale a pena?

A franquia “The Old Guard” retorna com sua sequência, “The Old Guard 2”, após cinco anos de incertezas. O filme chegou à plataforma Netflix e dá continuidade à história de guerreiros imortais, com Charlize Theron no papel de Andy, a líder do grupo. Essa sequência, que busca ser parte de uma trilogia, apresenta uma ambição notável, mesmo considerando os desafios enfrentados em sua produção.

O enredo, escrito por Greg Rucka e Sarah L. Walker, começa com uma intensa cena de ação, onde o grupo de Andy invade a casa de um traficante de armas. Após essa abertura eletrizante, o ritmo do filme desacelera consideravelmente. Embora “The Old Guard” tenha se destacado por permitir que Theron brilhe em sequências de ação, a escolha de reduzir a velocidade pode causar estranhamento, principalmente para os fãs da franquia.

A história se revela mais um capítulo do que um filme autônomo, com uma duração de 1h45 e somente três sequências de ação significativas. A direção de Victoria Mahoney, conhecida por seu trabalho na televisão, traz uma abordagem que prioriza a suavidade e a economia nas cenas, o que pode impactar a intensidade esperada de um filme de ação.

Contudo, Theron mantém sua habilidade em executar sequências de luta, demonstrando força e agilidade, enquanto a atriz vietnamita Veronica Ngo também se destaca, entregando um desempenho impressionante nas cenas de combate. A química entre as duas atrizes nas lutas é um ponto forte do filme, equilibrando emoção e ação. Apesar disso, o desenvolvimento de outros personagens, incluindo novos rostos como Tuah, interpretado por Henry Golding, e Discord, vivido por Uma Thurman, é superficial e pouco impactante.

“The Old Guard 2” se apresenta como um filme de ação que, embora satisfatório, não consegue capturar toda a essência do primeiro filme. A produção parece confiar no sucesso anterior sem considerar quais aspectos realmente cativaram o público. Se for bem recebida pelos assinantes da Netflix, a sequência pode abrir caminho para a trilogia desejada, mas as escolhas narrativas e a falta de exploração mais profunda dos personagens podem limitar seu apelo.

O filme tem a classificação de 16 anos, é realizado por Mahoney e conta com um elenco que inclui Charlize Theron, Veronica Ngo, Uma Thurman e Henry Golding.