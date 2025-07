Nova temporada de Black Clover é anunciada

Uma nova temporada do anime “Black Clover” está em produção, segundo informações recentes. A publicação Shueisha, responsável pela série, divulgou novos dados que indicam que a animação baseada no mangá criado por Yūki Tabata deve ter novidades em breve. Enquanto a confirmação oficial ainda não foi feita, a revista Weekly Shonen Jump promete revelar mais detalhes no dia 7 de julho.

Além disso, a revista Jump Giga anunciou o lançamento de três novos capítulos do mangá “Black Clover” no dia 12 de agosto, o que deve animar os fãs da série.

O anime de “Black Clover” começou com 51 episódios e, devido ao seu sucesso, ganhou uma continuidade com um 52º episódio em outubro de 2018. Seguindo esse impulso, outra temporada foi lançada em outubro de 2019. O anime chegou ao seu fim com o 170º episódio, exibido em 30 de março de 2021.

A série é animada pelo estúdio Pierrot, conhecido por outras produções populares. A direção ficou por conta de Tatsuya Yoshihara, com roteiro de Kazuyuki Fudeyasu e design de personagens de Itsuko Takeda.

“Black Clover” foi iniciado em fevereiro de 2015 na Weekly Shonen Jump e gira em torno de Asta, um jovem determinado a se tornar o maior mago do reino, apesar de não possuir habilidades mágicas. Com um trevo de cinco folhas, um item raro que lhe confere poderes de anti-magia, Asta enfrenta o desafio de provar que é possível alcançar seus sonhos mesmo sem magia. A determinação do protagonista se destaca, mostrando que ele nunca desiste, independentemente dos obstáculos.