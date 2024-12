Desconto no IPTU para aposentados e pensionistas em 2025: passo a passo para garantir

Aposentados e pensionistas podem obter isenção ou desconto no IPTU em 2025. Veja os critérios e como consultar as regras no seu município.

Atualmente, aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais podem ter acesso a descontos ou até mesmo isenção no IPTU em 2025.

No entanto, as condições variam de acordo com a legislação de cada município. Ou seja, é necessário muita atenção às regras locais.

Em princípio, as medidas visam beneficiar grupos com renda mais limitada, tornando o imposto menos oneroso para pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Critérios para garantir a isenção no IPTU?

Primeiramente, é importante conhecer os requisitos que se repetem em muitos municípios brasileiros. Entre os principais critérios para obter desconto ou isenção no IPTU estão:

Idade e condição: o benefício costuma ser destinado a aposentados, pensionistas ou pessoas com mais de 60 anos . Em alguns locais, indivíduos com deficiência ou beneficiários de assistência social também podem ser contemplados.

o benefício costuma ser destinado a . Em alguns locais, indivíduos com deficiência ou beneficiários de assistência social também podem ser contemplados. Renda familiar mensal: geralmente, a renda não deve ultrapassar dois a três salários mínimos . Caso a renda exceda levemente esse valor, alguns municípios oferecem descontos parciais .

geralmente, a renda não deve ultrapassar . Caso a renda exceda levemente esse valor, alguns municípios oferecem . Imóvel único: é necessário ser proprietário de apenas um imóvel , utilizado exclusivamente como residência.

é necessário ser , utilizado exclusivamente como residência. Valor venal do imóvel: algumas cidades estabelecem um teto para o valor do imóvel. Por exemplo, em São Paulo, aposentados com renda de até três salários mínimos podem solicitar isenção total se o imóvel for avaliado em até R$ 1.668.590,00.

Benefícios em diferentes cidades

Os critérios podem variar bastante entre os municípios. Veja alguns exemplos de como o benefício é aplicado em diferentes regiões:

Curitiba (PR): idosos com 65 anos ou mais , renda mensal de até três salários mínimos e que possuem apenas um imóvel podem ter desconto no IPTU.

idosos com , renda mensal de até e que possuem apenas um imóvel podem ter desconto no IPTU. Praia Grande (SP): aposentados têm direito a descontos proporcionais, que variam entre 30% e 60% , dependendo da renda familiar.

aposentados têm direito a descontos proporcionais, que variam entre , dependendo da renda familiar. Distrito Federal: imóveis residenciais de até 120 metros quadrados podem ser isentos do IPTU, desde que o proprietário tenha renda de até dois salários mínimos.

Como consultar o benefício no seu município?

A seguir, algumas orientações para quem deseja verificar se tem direito à isenção ou ao desconto no IPTU:

Contato direto com a prefeitura: procure a Secretaria de Fazenda ou o departamento responsável pelo IPTU. Esse contato pode esclarecer dúvidas sobre os critérios aplicados na sua cidade.

procure a ou o departamento responsável pelo IPTU. Esse contato pode esclarecer dúvidas sobre os critérios aplicados na sua cidade. Sites oficiais: muitos municípios disponibilizam informações completas em seus portais online, incluindo a legislação específica e os formulários necessários para solicitar o benefício.

muitos municípios disponibilizam informações completas em seus portais online, incluindo a e os formulários necessários para solicitar o benefício. Atendimento presencial: para quem prefere tirar dúvidas pessoalmente, vale comparecer a um posto de atendimento da prefeitura, onde é possível receber orientações detalhadas sobre os procedimentos.

Por fim, com as regras atualizadas frequentemente, é fundamental acompanhar as determinações do seu município. Entrar em contato com antecedência garante que você não perca prazos e possa solicitar a isenção ou o desconto corretamente.

Para muitos aposentados e pensionistas, essas vantagens representam uma redução expressiva no valor do IPTU, facilitando a organização do orçamento anual.