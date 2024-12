IA do PicPay realiza Pix no WhatsApp com reconhecimento de áudio, fotos e mensagens

PicPay lança assistente com IA generativa que faz Pix no WhatsApp com segurança. Veja como funciona a nova solução integrada ao aplicativo de mensagens.

O PicPay anunciou o lançamento do Assistente PicPay, uma solução inovadora que utiliza IA generativa para permitir a realização de Pix diretamente no WhatsApp.

A funcionalidade, fruto de uma parceria com a Meta e com tecnologia do Azure OpenAI Service, da Microsoft, foi desenvolvida para simplificar o cotidiano dos usuários, oferecendo segurança, praticidade e agilidade em transações financeiras.

O Assistente PicPay é capaz de identificar chaves Pix em diversas situações. Seja em mensagens complexas, áudios, fotos ou imagens, a ferramenta consegue extrair as informações necessárias para realizar o pagamento.

Nova funcionalidade do PicPay permite realizar Pix no WhatsApp usando IA. A ferramenta reconhece áudios, imagens e mensagens de forma segura e prática. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Assistente PicPay?

Entre as funções mais práticas estão:

Reconhecimento de chaves Pix em imagens e mensagens encaminhadas;

em imagens e mensagens encaminhadas; Leitura de tabelas de preços com a chave inserida no meio de outras palavras;

com a chave inserida no meio de outras palavras; Cálculo automático de porcentagens e divisão de despesas, ideal para contas compartilhadas, como churrascos ou compras em grupo.

Diferente de chatbots convencionais, a IA do PicPay entende contextos complexos e processa informações em tempo real.

Por exemplo, ao enviar uma foto de uma tabela de preços ou um áudio sobre despesas compartilhadas, o assistente é acionado automaticamente e finaliza a transação com segurança no aplicativo PicPay por meio de biometria.

Segurança e integração no WhatsApp

Para garantir a segurança dos usuários, todas as transações são concluídas dentro do aplicativo PicPay, onde é utilizada a biometria para autenticar o pagamento. A conta do Assistente no WhatsApp é verificada com o selo azul de verificação, assegurando sua autenticidade.

Além disso, o PicPay oferece o Modo Seguro, que permite aos usuários definirem limites específicos para transações Pix em contextos externos, proporcionando ainda mais controle sobre as operações.

O WhatsApp, por sua vez, utiliza criptografia de ponta a ponta em todas as mensagens, o que garante que dados sensíveis, como chaves Pix e instruções de pagamento, fiquem protegidos durante todo o processo.

Uma nova era para os pagamentos

Com a nova funcionalidade, o PicPay traz conveniência e tecnologia de ponta para o dia a dia dos brasileiros.

Segundo Danilo Caffaro, vice-presidente executivo de Serviços Financeiros Pessoa Física do PicPay, o uso de IA generativa eleva o Pix a um novo patamar, oferecendo uma experiência prática e segura aos clientes.

O banco, que possui atualmente 57 milhões de contas, também integra a IA generativa ao atendimento ao cliente no aplicativo, garantindo suporte mais ágil e eficiente. Mais de 5 milhões de usuários únicos já foram beneficiados com a tecnologia ao longo de um ano.

Outras funcionalidades e novidades

Além do Pix no WhatsApp, a tecnologia do Assistente PicPay abre caminho para outras funcionalidades no futuro. Entre os recursos planejados estão: